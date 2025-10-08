Erlösung in Tibet
Schneesturm: Wanderer am Mount Everest gerettet!
Ein heftiger Schneesturm hat in der Nähe des Osthangs des Mount Everest in Tibet Dutzende Wandergruppen in Lebensgefahr gebracht – doch nun die erlösende Nachricht: Alle zuvor eingeschlossenen Wanderer sind in Sicherheit gebracht worden!
Die erlösende Nachricht kam von der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf örtliche Behörden. Demnach konnten 580 Wanderer sowie mehr als 300 einheimische Begleiter, darunter Führer und Yak-Treiber, wohlbehalten zurückkehren.
Von heftigen Schneefällen überrascht
Was als idyllische Trekkingtour begann, endete für viele beinahe in einer Katastrophe: Heftige Schneefälle hatten am Wochenende Hunderte Wanderer in der Himalaya-Region überrascht. Laut Berichten wurden Zelte von Schneemassen eingedrückt und Wege unpassierbar.
Die Gruppen hielten sich laut Behördenangaben in Höhen von 4900 Metern auf – in der Nähe des Osthangs des Mount Everest, des mit 8849 Metern höchsten Berges der Welt.
Bereits am Sonntagabend hatten die Behörden mitgeteilt, dass rund 350 Menschen zu einem Sammelpunkt in der Ortschaft Qudang gebracht wurden. Nun meldet Xinhua: Dort trafen laut Xinhua nun auch die übrigen Wanderer ein.
Winterchaos auch in anderen Regionen
Doch nicht nur Tibet kämpft mit den Schneemassen: Auch andere Regionen im Westen Chinas waren von dem plötzlichen Wintereinbruch betroffen. In der benachbarten Provinz Qinghai gelang nach tagelanger Suche eine weitere Großrettung – 251 Wanderer wurden gerettet -, doch für einen Abenteurer kam jede Hilfe zu spät: Eine Person kam nach Behördenangaben durch Unterkühlung und Höhenkrankheit ums Leben. Auch in Xinjiang wurden Wander- und Campingaktivitäten aus Sicherheitsgründen ausgesetzt.
Besonders tragisch: Die Schneestürme trafen die Region ausgerechnet während der „Goldenen Woche“ rund um den chinesischen Nationalfeiertag, in der besonders viele Menschen in die Berge reisen.
Kommentare
