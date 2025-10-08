Schneesturm: Wanderer am Mount Everest gerettet!

Winterchaos auch in anderen Regionen

Doch nicht nur Tibet kämpft mit den Schneemassen: Auch andere Regionen im Westen Chinas waren von dem plötzlichen Wintereinbruch betroffen. In der benachbarten Provinz Qinghai gelang nach tagelanger Suche eine weitere Großrettung – 251 Wanderer wurden gerettet -, doch für einen Abenteurer kam jede Hilfe zu spät: Eine Person kam nach Behördenangaben durch Unterkühlung und Höhenkrankheit ums Leben. Auch in Xinjiang wurden Wander- und Campingaktivitäten aus Sicherheitsgründen ausgesetzt.