Illegale Farm! Hühnerjagd mitten im Stadtgebiet

Limit an Tieren überschritten

Eine „Hendl-Razzia“ hat bereits 2024 stattgefunden. Die ungebetenen gefiederten Gäste sind eingefangen und ordnungsgemäß an einen anderen Standort verlegt worden. Doch der Fall ist nicht abgeschlossen. Die Hühnerfarm nahm erneut Ausmaße an, die nicht erlaubt sind. „Eine geringe Zahl an Hühnern, die als Haustiere gelten, wäre möglich. Doch dieses Limit wurde weit überschritten“, heißt es von der Behörde.