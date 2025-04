Hagleitner mit Umsatzplus und Generationenwechsel

Der Salzburger Hygienehersteller Hagleitner hat im Geschäftsjahr 2024/25 (April 2024 bis März 2025) den Umsatz um vier Prozent auf 170 Mio. Euro gesteigert. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in einer Pressekonferenz in Wien mit. Bei Hagleitner steht zudem ein Generationenwechsel in der Chefetage an: Seit Anfang April führt Geschäftsführer Hans Georg Hagleitner die Firma gemeinsam mit seinen Töchtern Katharina und Stefanie Hagleitner.