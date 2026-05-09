Langes Warten auf den Termin für den Reisepass

Viel Geduld braucht es derzeit, wer beim Magistrat Villach einen Personalausweis oder einen neuen Pass beantragen will. Besonders am Morgen sind einige Wartende vor den Magistratstüren zu beobachten. Und auch über die Online-Terminbuchung kommen Antragsteller nicht sofort an einen Termin für ihr Reisedokument. Die nächsten freien Termine im Passamt sind erst im September zu buchen.