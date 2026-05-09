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Hohe Nachfrage

Langes Warten auf den Termin für den Reisepass

Kärnten
09.05.2026 09:00
Wer sich einen neuen Reisepass ausstellen lassen will, benötigt viel Geduld
Wer sich einen neuen Reisepass ausstellen lassen will, benötigt viel Geduld(Bild: OeSD/Scheiblecker)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Die Registrierung der ID-Austria sowie die beginnende Reisezeit sorgen derzeit für eine erhöhte Terminnachfrage beim Magistrat Villach. 

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Viel Geduld braucht es derzeit, wer beim Magistrat Villach einen Personalausweis oder einen neuen Pass beantragen will. Besonders am Morgen sind einige Wartende vor den Magistratstüren zu beobachten. Und auch über die Online-Terminbuchung kommen Antragsteller nicht sofort an einen Termin für ihr Reisedokument. Die nächsten freien Termine im Passamt sind erst im September zu buchen.

Ein Grund für diese lange Wartezeit ist neben der beginnenden Reisesaison vor allem die Registrierung der ID-Austria, die für einen zusätzlichen Ansturm sorgt.

 „Auf die erhöhte Nachfrage wurde seitens der Stadt reagiert. Einerseits gibt es künftig eine Aufstockung des Personals in der Passabteilung, speziell zur Abarbeitung der ID-Austria. Mit Blick auf die hohe Nachfrage nach Reisepässen wurde das Ticketsystem zugunsten von Pässen und Personalausweisen umgestellt“, heißt es seitens der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Villach.

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Das bedeutet, dass bei dringenden Passanliegen mehr Sofort-Tickets beim Automaten im Eingangsbereich zur Verfügung stehen.

Besonders auffallend ist, dass nicht nur Villacher Bürger den Service im Magistrat nutzen. Da das Rathaus, im Vergleich zu den Bezirkshauptmannschaften, an zwei Nachmittagen in der Woche Servicetermine anbietet, kommen viele Bürger aus den Umlandgemeinden mit ihren Anträgen für Reisedokumente nach Villach. Laut Auskunft der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt entfallen derzeit etwa 20 Prozent der Anträge auf Bürger aus den umliegenden Bezirken.

Doch gerade bei der Registrierung für die ID-Austria gibt es mehrere „Ausweichmöglichkeiten“. Neben den Magistraten und den Bezirkshauptmannschaften kann die ID-Austria auch in den jeweiligen Heimatgemeinden, sowie beim Finanzamt in Villach oder dem Polizeikommissariat der Draustadt registriert werden.

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