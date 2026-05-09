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Viele Feste in Kärnten

Was die Mütter an ihrem Ehrentag genießen können

Kärnten
09.05.2026 07:00
Der Muttertag kann auch in den Weinbergen gefeiert werden.
Der Muttertag kann auch in den Weinbergen gefeiert werden.(Bild: Vinum Virunum)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Brunch in den Weinbergen des Vinum Virunum, Stadtspaziergang mit Geschichten bedeutender Frauen in Wolfsberg, ein Sektfrühstück am Schiff oder Ausflüge. Es gibt viele Orte für Muttertagsfeste in Kärnten.

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Der Muttertag bringt jedes Jahr viele Menschen dazu, Danke zu sagen. Es gibt viele Orte in Kärnten, um die Mamas hochleben zu lassen.

Brunch in den Weinbergen
Erstmals wird ein Brunch in den Weinbergen angeboten. Romana und Helmut Candussi zaubern am Sonntag in ihrem Vinum Virunum für Mütter ein ausgelassenes Frühstück. „Alles, was auf den Tisch kommt, wird von Slow Food Mittelkärnten geliefert. Das Weingut wird zur Eventlocation. Ein Gläschen auf die Mama mitten in den Weinbergen, das wird super angenommen. Wir sind schon ausgebucht“, sagt Romana.

Zitat Icon

Mitten in den Weinbergen können die Mütter am Sonntag bei uns in Vinum Virunum in St. Veit frühstücken. Wir sind ausgebucht, viele wollen so Danke sagen.

Romana Candussi, Weingut Vinum Virunum

Stadt-Spaziergang in Wolfsberg
In Wolfsberg sind die Mütter vom Museum aus ab 11 Uhr zu einem Stadtspaziergang eingeladen. Sonja Bachhiesl erzählt dabei alles über bedeutende Frauen Wolfsbergs. Und davon gibt es viele. Bei einem ausgedehnten Bummel wird an Schauplätzen der starken Frauen Halt gemacht und die Mütter erfahren spannende Geschichten. Auch eine Art, den Muttertag zu begehen.

Der Muttertag ist ein besonderer Tag für die Kinder.
Der Muttertag ist ein besonderer Tag für die Kinder.(Bild: Konstantin Yuganov – stock.adobe.com)

Sektfrühstück am Schiff
Natürlich kann man mit der Mama auch in See stechen. Von der Wörthersee-Schifffahrt oder auch am Millstätter See wird ein Brunch angeboten, auch am Ossiacher See kann man bei einer Schifffahrt mit Blick auf die Kärntner Bergwelt schöne Stunden erleben. Ein Sektfrühstück an Bord oder spezielle kulinarische Erlebnisse sind die Highlights. Am Klopeiner See und vielen Strandhotels gibt es ebenso Events.

Oft gibt es ermäßigte Preise
Auch Muttertags-Konzerte finden statt, sogar im Konzerthaus Klagenfurt. Für die Mütter gibt es bei zahlreichen Veranstaltungen ermäßigte Preise. Die Kärnten Card hat 130 Partnerbetriebe, wer die Card besitzt, kann mache Events auch kostenlos genießen. Ein Besuch im Tierpark Rosegg oder der Adler-Warte in Landskron sind etwa immer Highlights.

„Der Muttertag ist ein Familienfest. Es ist ein ganz besonderer Tag für die Kinder, die oft früher aufstehen werden und sich alle etwas einfallen lassen. Hoch lebe die Mama!“, freuen sich die Touristiker.

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