Was die Mütter an ihrem Ehrentag genießen können

Sektfrühstück am Schiff

Natürlich kann man mit der Mama auch in See stechen. Von der Wörthersee-Schifffahrt oder auch am Millstätter See wird ein Brunch angeboten, auch am Ossiacher See kann man bei einer Schifffahrt mit Blick auf die Kärntner Bergwelt schöne Stunden erleben. Ein Sektfrühstück an Bord oder spezielle kulinarische Erlebnisse sind die Highlights. Am Klopeiner See und vielen Strandhotels gibt es ebenso Events.