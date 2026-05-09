Hausbesitzerin überraschte zwei Einbrecher

Böse Überraschung für eine Frau aus dem Bezirk Villach-Land: Als sie Freitagabend zu ihrem Wohnhaus kam, ertappte sie zwei Einbrecher.
Die beiden Einbrecher hatten sich Freitagabend zum Wohnhaus der Frau verschaffen und Schmuck gestohlen. Als die 52-Jährige gegen 21.50 Uhr nach Hause kam, schreckte sie die beiden Unbekannten auf.
Die Täter flüchteten aus dem Haus. Die Frau alarmierte umgehend die Einsatzkräfte der Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeidienststreifen verlief aber bislang ohne Erfolg. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.
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