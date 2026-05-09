Frauen mit dem Umbringen bedroht und verletzt

Wieder gab es einen Fall von Gewalt an Frauen: Diesmal hat ein Villacher zwei Frauen verletzt und mit dem Umbringen bedroht. Eines seiner Opfer war erst 16 Jahre alt!
Der 20-jährige Mann aus Villach wurde Freitagabend in der Wohnung einer Klagenfurterin (16) festgenommen. Er steht im Verdacht, die Jugendliche in jüngster Vergangenheit mit dem Umbringen bedroht und geschlagen zu haben.
Seine Ex-Freundin (22) hatte er am Freitag mittels mehrerer Textnachrichten mit dem Umbringen bedroht. Ebenfalls soll er sie vor etwa zwei Wochen geschlagen und dabei verletzt zu haben.
Bei der Festnahme konnte die Polizei bei dem Mann außerdem mehrere Gramm Cannabiskraut sicherstellen. Der Villacher wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Drohung und Körperverletzung ermittelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.