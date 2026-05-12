Klimaforscherin: „Investieren hilft beim Sparen“

Wenn es um die Klimakrise geht, dann gilt: „Investieren hilft beim Sparen“. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Wegener Centers der Uni Graz, an der die Umweltökonomin Eva Preinfalk beteiligt war. „Anpassungsmaßnahmen in Land- und Forstwirtschaft kosten zwar im ersten Moment Geld, helfen aber langfristig, Schäden wie Ernteausfälle zu minimieren und Kosten für den Wiederaufbau zu reduzieren“, erklärt sie.