Klimaforscher: „Austausch mit Politik freut mich“

Absolventen von Alaska bis Südkorea

Die neueste wissenschaftliche Errungenschaft: So früh wie noch nie konnten die Forscher 1,5 Grad Erderwärmung für 2025 berechnen. Aber die Liste ist weitaus länger: So hat man wiederholt am großen Bericht des Weltklimarats mitgewirkt – und in der Region Feldbach ein einzigartiges Netz an Messstationen aufgestellt, das sogar von der US-Weltraumagentur Nasa verwendet wird. Außerdem tragen junge Forscher das Grazer Wissen in die weite Welt hinaus: „Unsere Absolventen sind Professoren von Alaska bis Südkorea“, sagt Steininger.