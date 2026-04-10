Kronen Zeitung: Wo die Menschen zählen

Werfen Sie bitte einen Blick auf die obenstehende Grafik: Da sehen Sie einerseits beeindruckende Zahlen. Und andererseits eine beeindruckende Zahl an Köpfen. Es sind Köpfe von „Krone“-Redakteurinnen und -Redakteuren, von Kolumnisten, deren Fotos Sie immer wieder sehen, von Kolleginnen und Kollegen in leitenden Funktionen in unserer Zentralredaktion in Wien genauso wie in den Bundesländern. Und Sie sehen auch Fotos von Mitarbeitern, die Ihnen in der gedruckten Zeitung oder online nicht so oft begegnen – aber auch sie sind unermüdlich für unsere Leser und User in den verschiedensten Bereichen, in den verschiedensten Ressorts und verschiedensten Bundesländern im Einsatz.
Die hier abgebildeten „Krone“-Köpfe stehen stellvertretend für mehr als 300 Journalistinnen und Journalisten, die Tag für Tag recherchieren, schreiben, fotografieren, filmen, um abzubilden, was die Menschen im Land bewegt.
Und genau das ist es, was die „Krone“ ausmacht: Hier arbeiten Menschen, die unter Menschen sind. Die ihre Augen und Ohren an den Österreicherinnen und Österreichern haben. Die Informationen bekommen, die bei anderen nie ankommen. Die wissen, wie sie mit ihren Rechercheergebnissen umgehen, sie überprüfen, einordnen und dann auf den verschiedenen „Krone“-Transportkanälen an unsere Leser, User und Seher bringen.
Und das gelingt! Wie die gestern veröffentlichte Media-Analyse 2025, eine große Studie zur Reichweitenerhebung mit vielen tausend Interviews, einmal mehr bestätigt: Es gelingt wie keiner zweiten Tageszeitung in Österreich.
Einmal mehr ist die „Krone“ die ganz klare Nummer 1 im Land. Die Grafik auf dieser Seite beweist es: Bei den nun erhobenen Werten für die – verzeihen Sie bitte die Anhäufung von Anglizismen – sogenannte „CrossMedia-Reach“ (CMR), also in der Erhebung der Reichweite von Print und Online, kommt die „Krone“ auf fast zwei Millionen Leser und User, das heißt, dass täglich ein gutes Viertel der Österreicher auf Informationen der „Krone“ vertrauen.
Fast alle Mitbewerber liegen mehr oder weniger unter einer Million.
Auch bei den Tageszeitungsreichweiten liegt die „Kronen Zeitung“ mit mehr als eineinhalb Millionen Österreichern ganz klar an erster Stelle. Am Sonntag sind es sogar mehr als zwei Millionen. Ein einsamer, von anderen Tageszeitungen gänzlich unerreichter Wert.
Die Stärke der „Krone“ zeigt sich auch in den österreichischen Bundesländern. Unsere tiefe Verwurzelung in allen neun Ländern ist eines der Geheimnisse unseres Erfolges.
Gerade in Zeiten der auch die Medien überschwappenden künstlichen Intelligenz auf menschlichen Journalismus zu setzen, Orientierung zu bieten, den Österreichern eine Stimme zu geben: Das sehen wir als unsere Aufgabe. Wir werden ihr im Dienste unserer Leser und User mit aller Kraft weiter nachkommen!
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