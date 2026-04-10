Kronen Zeitung: Wo die Menschen zählen

Werfen Sie bitte einen Blick auf die obenstehende Grafik: Da sehen Sie einerseits beeindruckende Zahlen. Und andererseits eine beeindruckende Zahl an Köpfen. Es sind Köpfe von „Krone“-Redakteurinnen und -Redakteuren, von Kolumnisten, deren Fotos Sie immer wieder sehen, von Kolleginnen und Kollegen in leitenden Funktionen in unserer Zentralredaktion in Wien genauso wie in den Bundesländern. Und Sie sehen auch Fotos von Mitarbeitern, die Ihnen in der gedruckten Zeitung oder online nicht so oft begegnen – aber auch sie sind unermüdlich für unsere Leser und User in den verschiedensten Bereichen, in den verschiedensten Ressorts und verschiedensten Bundesländern im Einsatz.