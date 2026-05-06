Stadt Hohenems schreibt 1000 Euro Belohnung aus

Seit Anfang des Jahres 2026 beschäftigt eine Serie von Sachbeschädigungen die Polizei in Hohenems. Eine bislang unbekannte Täterschaft hat es dabei auf Glasscheiben abgesehen. Mit einem nicht näher bekannten Gegenstand wurden wiederholt Fensterflächen eingeschlagen, vor allem an Firmengebäuden entlang der L 190 sowie im Bereich des Bahnhofs und bei Bushaltestellen. Vereinzelt waren auch private Wohnhäuser von den Attacken betroffen.
1000 Euro Belohnung
Bislang wurden bereits mehr als 50 gleichgelagerte Vorfälle bei der Exekutive zur Anzeige gebracht. Um den oder die Täter endlich ausforschen zu können, hat die Stadt Hohenems nun eine Belohnung in der Höhe von 1000 Euro ausgesetzt. Diese Prämie wird für jene Hinweise ausbezahlt, die zur Identifizierung der verantwortlichen Person führen.
Sachdienliche Hinweise werden auf Wunsch vertraulich behandelt und von der Stadtpolizei Hohenems sowie der Polizeiinspektion Hohenems entgegengenommen. Die Ermittler bitten insbesondere um die Mitteilung von Beobachtungen zu verdächtigen Personen im Umfeld der Tatorte.
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