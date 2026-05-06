Stadt Hohenems schreibt 1000 Euro Belohnung aus



Seit Anfang des Jahres 2026 beschäftigt eine Serie von Sachbeschädigungen die Polizei in Hohenems. Eine bislang unbekannte Täterschaft hat es dabei auf Glasscheiben abgesehen. Mit einem nicht näher bekannten Gegenstand wurden wiederholt Fensterflächen eingeschlagen, vor allem an Firmengebäuden entlang der L 190 sowie im Bereich des Bahnhofs und bei Bushaltestellen. Vereinzelt waren auch private Wohnhäuser von den Attacken betroffen.