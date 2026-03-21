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LA-Hallen-WM

Paukenschlag! Neuer Weltrekord im Siebenkampf

Sport-Mix
21.03.2026 20:09
Simon Ehammer
Simon Ehammer(Bild: EPA/Adam Warzawa)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Neuer Weltrekord im Siebenkampf: Der Schweizer Simon Ehammer hat bei der Hallen-WM in Torun die 14 Jahre währende Bestleistung des US-Amerikaners Ashton Eaton (USA/6645) um 25 Punkte auf 6670 Punkte verbessert!

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Im abschließenden 1000-m-Lauf rannte der 26-Jährige 2:41,04 Minuten und war am Ziel seiner Träume angelangt: Gold und Weltrekord!

Weltrekord galt als unantastbar
In einem sensationellen Mehrkampf löschte Ehammer, der schon vor zwei Jahren Siebenkampf-Weltmeister in Glasgow geworden war, den einst für unantastbar gehaltenen Weltrekord des US-Superstars.

Ehammer erzielte folgende Einzelleistungen:

  • 60 m: 6,69
  • Weit: 8,15
  • Kugel: 14,87
  • Hoch: 2,02
  • 60 m Hürden: 7,52
  • Stabhoch: 5,30
  • 1000 m: 2:41,04

Es war der zweite Hallen-Weltrekord eines Schweizers. Vor vier Jahrzehnten hatte auch Kugelstoßer Werner Günthör eine weltweite Bestmarke erzielt.

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