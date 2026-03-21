Paukenschlag! Neuer Weltrekord im Siebenkampf

Neuer Weltrekord im Siebenkampf: Der Schweizer Simon Ehammer hat bei der Hallen-WM in Torun die 14 Jahre währende Bestleistung des US-Amerikaners Ashton Eaton (USA/6645) um 25 Punkte auf 6670 Punkte verbessert!
Im abschließenden 1000-m-Lauf rannte der 26-Jährige 2:41,04 Minuten und war am Ziel seiner Träume angelangt: Gold und Weltrekord!
Weltrekord galt als unantastbar
In einem sensationellen Mehrkampf löschte Ehammer, der schon vor zwei Jahren Siebenkampf-Weltmeister in Glasgow geworden war, den einst für unantastbar gehaltenen Weltrekord des US-Superstars.
Ehammer erzielte folgende Einzelleistungen:
Es war der zweite Hallen-Weltrekord eines Schweizers. Vor vier Jahrzehnten hatte auch Kugelstoßer Werner Günthör eine weltweite Bestmarke erzielt.
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