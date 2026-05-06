„Team Vorarlberg“ greift jetzt in Griechenland an

Stüssi und Hofbauer als Asse

Die größten Chancen aus dem „Team Vorarlberg“-Aufgebot, das in Griechenland aus Dominik Amann, Philipp Hofbauer, Laurin Nenning, Dominik Röber, Emanuel Zangerle und Colin Stüssi gebildet wird, verteilen sich wohl auf den Schultern von zwei Fahrern. „Hofi und Colin sollten noch besser in Form sein, als bei der Tour of the Alps und die Konkurrenz vielleicht ebenbürtiger“, sagt Renger. „Vielleicht kann man da in der Gesamtwertung und auf den Bergetappen weit vorn hineinfahren.“