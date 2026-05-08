Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Gewinnspiel

Beachvolleyballturnier: 250 Tonnen Sand im Anflug

Kärnten
08.05.2026 04:00
Neo-Radsportler und Snowboard-Olympiaheld Benjamin Karl lieferte den Spielball zur ...
Neo-Radsportler und Snowboard-Olympiaheld Benjamin Karl lieferte den Spielball zur Werzers-Arena.(Bild: Wolfgang Handler)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Beim „Hitschies MASTERS Pörtschach powered by Kelag“ vom 22. bis 25. Mai wird Fans nicht „nur“ Top-Beachvolleyball geboten – auch Nachhaltigkeit und Nachwuchs sind Sieger. Und auf „Krone“-Leser warten besondere „Zuckerl“.

0 Kommentare

Kärnten hat seinen Sand-Kult wieder! Als Highlight der nationalen Tour messen sich zu Pfingsten in Pörtschach die heimischen Top-Stars in der Werzers Arena mit internationaler Konkurrenz.

Damit die Profis auch perfekt baggern und landen können, werden extra 250 Tonnen an Quarzsand an den Wörthersee geliefert – feinste Ware, zertifiziert vom Österreichischen Volleyballverband.

Quarzsand bleibt in Kärnten
Und das besondere: Nachhaltigkeit steht dabei an oberster Stelle! Denn: Die Hälfte des Spezialsandes soll dauerhaft in Pörtschach bleiben – für einen neuen Beachvolleyballplatz bei Werzers. Die zweite Hälfte wird nach dem heißen Party-Sport-Event zur Aufschüttung von Kärntner Sportplätzen verwendet, um die Jugend und den lokalen Nachwuchs zu unterstützen.

So wird es also beim „Hitschies MASTERS Pörtschach powered by Kelag“ vom 22. bis 25. Mai am Ende nicht nur auf den perfekten Plätzen und Tribünen Sieger geben. Gewinnen Sie mit der Krone ein Übernachtungspaket oder 100 x 2 Eintrittskarten für das Beachvolleyballturnier in Pörtschach. Alle Informationen zum Gewinnspiel finden Sie hier

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
08.05.2026 04:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

In Bayern ist ein weiterer Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem Bornavirus gestorben ...
Gehirnentzündung etc.
Weiterer Todesfall durch Bornavirus in Bayern
Gedenken an die Todesopfer der Amokfahrt in Leipzig
Psychiatrie für Täter
Amokfahrt in Leipzig: Verletzte außer Lebensgefahr
Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Am Wochenende waren die gelben Wolken rund um Innsbruck gut zu sehen. 
Gelbe Wolken in Tirol
Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
212.478 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
180.097 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Österreich
Rattengift und Auto am Wolfgangsee sichergestellt
111.741 mal gelesen
Trügerische Idylle: Der dreifache Familienvater Pavel S. (39) wurde am Samstag in St. Gilgen ...
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1267 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
792 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
731 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Mehr Kärnten
„Krone“-Gewinnspiel
Beachvolleyballturnier: 250 Tonnen Sand im Anflug
71-Jährige verletzt
Schwerer Unfall mit Sattelanhänger auf Autobahn
Klub ließ Platz prüfen
Fußball-Unterhaus: U10-Coach übernimmt Liga-Team
Krone Plus Logo
Hochzeit steht an
„Master“ Rebernig hofft auf den ersten WM-Einsatz
Pflege & Wohlbefinden
Yoga in der Hängematte und Liefermenü-Verkostung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf