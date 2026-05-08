Beachvolleyballturnier: 250 Tonnen Sand im Anflug

Quarzsand bleibt in Kärnten

Und das besondere: Nachhaltigkeit steht dabei an oberster Stelle! Denn: Die Hälfte des Spezialsandes soll dauerhaft in Pörtschach bleiben – für einen neuen Beachvolleyballplatz bei Werzers. Die zweite Hälfte wird nach dem heißen Party-Sport-Event zur Aufschüttung von Kärntner Sportplätzen verwendet, um die Jugend und den lokalen Nachwuchs zu unterstützen.