Beachvolleyballturnier: 250 Tonnen Sand im Anflug

Beim „Hitschies MASTERS Pörtschach powered by Kelag“ vom 22. bis 25. Mai wird Fans nicht „nur“ Top-Beachvolleyball geboten – auch Nachhaltigkeit und Nachwuchs sind Sieger. Und auf „Krone“-Leser warten besondere „Zuckerl“.
Kärnten hat seinen Sand-Kult wieder! Als Highlight der nationalen Tour messen sich zu Pfingsten in Pörtschach die heimischen Top-Stars in der Werzers Arena mit internationaler Konkurrenz.
Damit die Profis auch perfekt baggern und landen können, werden extra 250 Tonnen an Quarzsand an den Wörthersee geliefert – feinste Ware, zertifiziert vom Österreichischen Volleyballverband.
Quarzsand bleibt in Kärnten
Und das besondere: Nachhaltigkeit steht dabei an oberster Stelle! Denn: Die Hälfte des Spezialsandes soll dauerhaft in Pörtschach bleiben – für einen neuen Beachvolleyballplatz bei Werzers. Die zweite Hälfte wird nach dem heißen Party-Sport-Event zur Aufschüttung von Kärntner Sportplätzen verwendet, um die Jugend und den lokalen Nachwuchs zu unterstützen.
So wird es also beim „Hitschies MASTERS Pörtschach powered by Kelag“ vom 22. bis 25. Mai am Ende nicht nur auf den perfekten Plätzen und Tribünen Sieger geben. Gewinnen Sie mit der Krone ein Übernachtungspaket oder 100 x 2 Eintrittskarten für das Beachvolleyballturnier in Pörtschach. Alle Informationen zum Gewinnspiel finden Sie hier.
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