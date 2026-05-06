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Mit der „Krone“ zum Beachvolleyball-Highlight

Gewinnspiele
06.05.2026 04:00
Wir verlosen ein Übernachtungspaket für zwei Personen sowie 100 mal 2 Eintrittskarten zum ...
Wir verlosen ein Übernachtungspaket für zwei Personen sowie 100 mal 2 Eintrittskarten zum „Hitschies MASTERS Pörtschach powered by Kelag“.(Bild: Christina Plank)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Sommer, Sonne und Spitzen-Beachvolleyball – vom 22. bis 25. Mai 2026 geht es in Pörtschach sportlich wieder so richtig heiß her. Im Zuge des „Hitschies MASTERS Pörtschach powered by Kelag“. Und auf „Krone“-Leser warten besondere „Zuckerl“.

Beim Beachvolleyballturnier „hitschies MASTERS Pörtschach powered by Kelag“ geht vom 22. bis 25. Mai am Wörthersee endlich wieder einmal so richtig die „Bagger-Post“ ab! Denn nach langem Warten kehrt der Beachvolleyball-Zirkus an seine wohl legendärste Spielstätte Österreichs zurück. Als Teil der größten nationalen Turnierserie messen sich beim „Hitschies MASTERS Pörtschach powered by Kelag“ die besten Spielerinnen und Spieler des Landes.

Snowboard- Olympiasieger Benjamin Karl radelte den offiziellen Matchball an den Wörthersee.
Snowboard- Olympiasieger Benjamin Karl radelte den offiziellen Matchball an den Wörthersee.(Bild: Wolfgang Handler)

Als VIP-Gast an den Wörthersee
Und auf „Krone“-Leser warten besondere „Zuckerl“: Denn wir verlosen ein Übernachtungspaket für zwei Personen (bestehend aus VIP-Pässen für alle Spieltage, drei Nächte im Lake’s – My Lake Hotel inklusive Frühstück, zwei Surf Days Sessions und eine Runde Wakeboard am See, sowie ein Goodie Bag vom Wörthersee Rosental Tourismus). UND: 100 mal 2 Eintrittskarten für einen beliebigen Tag des Beachvolleyballturniers! Einfach mitmachen und gewinnen!

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Kärntner Letter“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

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