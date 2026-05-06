Mit der „Krone“ zum Beachvolleyball-Highlight

Als VIP-Gast an den Wörthersee

Und auf „Krone“-Leser warten besondere „Zuckerl“: Denn wir verlosen ein Übernachtungspaket für zwei Personen (bestehend aus VIP-Pässen für alle Spieltage, drei Nächte im Lake’s – My Lake Hotel inklusive Frühstück, zwei Surf Days Sessions und eine Runde Wakeboard am See, sowie ein Goodie Bag vom Wörthersee Rosental Tourismus). UND: 100 mal 2 Eintrittskarten für einen beliebigen Tag des Beachvolleyballturniers! Einfach mitmachen und gewinnen!