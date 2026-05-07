Anrainer protestieren gegen Fußgängerzone

Anrainer befürchten mehr Verkehr

Für jene Anrainer, die dagegen sind und sich an die Ombudsfrau gewandt haben, ist das der reinste Hohn. Denn sie sind nicht gefragt worden, ob sie die neue Fußgängerzone haben wollen. Sie befürchten durch den Wegfall des Straßenstücks unter anderem noch mehr Verkehrsaufkommen auf den Ausweichrouten im Grätzl, vor allem vor einer nahe gelegenen Volksschule. „Warum baut man die Fußgängerzone nicht dort? Das würde der Sicherheit der Kinder dienen“, fragt sich etwa eine Anrainerin.