Wenn dein Vater nicht mehr weiß, wer du bist…

„Ich bin nicht für alles verantwortlich“

Ihr neues Buch „Angehörige leben länger. Mutmacher für die Demenzbegleitung“ (Seifert Verlag) soll helfen, diese Herausforderungen besser zu bewältigen. Darin formuliert sie auch „Mutmachsätze“, wie z.B. „Ich bin nicht für alles verantwortlich“, „Ich darf Ärger zeigen“, oder „Es ist nicht meine Krankheit“. „Oft geben sie während der Demenzerkrankung eines geliebten Menschen ihr eigenes Leben komplett auf – das darf aber nicht passieren. Daher soll ihnen das Buch Mut machen und zugleich aufzeigen, dass es Mittel und Wege gibt, um sich selber mehr Freiraum zu schaffen – und dass das auch sehr wohl erlaubt ist.“ Zudem wolle sie den Angehörigen vermitteln, „dass sie nicht alleine sind, auch wenn sie sich alleine fühlen“.