Klagewelle gegen Pilz: „Bereiten Zusperren vor“

„Ja, es ist ernst.“ Mit diesen Worten wendet sich der „Zackzack“-Herausgeber Peter Pilz am Donnerstag über das soziale Medium X an die Öffentlichkeit. Noch am Mittwoch hätte die Redaktion mit der Einsetzung des Pilnacek-Untersuchungsausschusses einen ihrer größten Erfolge gefeiert, doch heute würden sie bereits das Zusperren vorbereiten. Der Grund: „Zackzack“ habe nicht genug Geld, um die „SLAPP-Klagen der ÖVP-Familie“ durchzustehen.