Bettler hausten mit Kleinkindern in Abbruchhaus

Lager in Abbruchhaus ausgeforscht

Im Rahmen einer koordinierten Aktion des Stadtpolizeikommandos und des Erhebungsdienstes wurde man nun wieder einmal fündig - und das gleich doppelt. In einem Abbruchhaus in der Nähe des Chemiekreisverkehrs konnte ein Bettlerlager ausgeforscht werden. Unter den dort angetroffenen Personen fanden sich neben mehreren Kleinkindern - das jüngste gerade einmal zweieinhalb Jahre alt - auch drei amtsbekannte Schnorrer, die aufgrund von angesammelten Strafen in jeweils vierstelliger Höhe von der Polizei in Gewahrsam genommen wurden.