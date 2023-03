Illegale Bettlerbande vermüllte besetztes Haus

Polizei, Ordnungs- und Erhebungsdienst haben in Linz gleich zwei Bettlerlager geräumt. Eines mit zehn Personen - darunter ein nicht einmal einjähriger Säugling - in einem völlig zugemüllten Abbruchhaus am Linzer Boschweg im Chemiepark, und ein weiteres mit sieben Personen unter einer nahegelegenen Brücke.