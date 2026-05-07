Slowakei: Tanken für Ausländer wieder billiger

Wie berichtet, hatte die Regierung in Bratislava Mitte März Diesel und Benzin rationiert und zugleich die unterschiedlichen Preise beschlossen. Sie begründete das mit einem „Erdöl-Notstand“, da seit Ende Jänner kein Erdöl mehr durch die Druschba-Pipeline über die Ukraine aus Russland geflossen war. Man habe die Versorgung nur dank staatlicher Reserven aufrechterhalten können, hieß es. Die Slowakei ist immer noch weitgehend von russischen Öllieferungen abhängig und hat daher eine Ausnahme von den EU-Sanktionen gegen Russland zugestanden bekommen.