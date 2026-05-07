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„Wette ist Wette!“ Ibrahimovic von US-Star rasiert

Fußball International
07.05.2026 09:36
Zlatan Ibrahimovic hat seine Wettschulden eingelöst.
Zlatan Ibrahimovic hat seine Wettschulden eingelöst.(Bild: AP/Antonio Calanni, Screenshot/Instagram_zlatan)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zlatan Ibrahimovic hat eine Wette verloren – deshalb wurde dem selbst ernannten Fußballgott vom ehemaligen NFL-Superstar Tom Brady der Kopf rasiert. Der Schwede postete Fotos der Aktion auf Instagram und kommentierte trocken: „Eine Wette ist eine Wette.“

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Auf den Fotos ist zu sehen, wie Quarterback-Legende Brady mit dem Rasierapparat anrückt und dem ehemaligen Profi-Kicker damit immer mehr Haare vom Kopf abrasiert. Ibrahimovic lässt die Aktion mit einem teils gequälten Lächeln über sich ergehen. 

Pflegen enge Freundschaft
Ein Video der eingelösten Wette wurde auch von dem US-Sender Fox veröffentlicht. Zuvor hatte Ibrahimovic eine Wette anlässlich der anstehenden Fußball-WM gegen Brady verloren und musste deshalb nun seine Haarpracht opfern. 

Die beiden ehemaligen Sportstars pflegen seit Jahren eine enge Freundschaft. Immer wieder sind sie gemeinsam bei Events zu sehen und sind auch für witzige Aktionen zu haben. 

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