Vöslau müht sich zur Halbfinal-Premiere!

Später Wurf ins Glück

Bereits am Dienstag beendeten die Hollabrunner eine unfassbare Unserie. Rudi Safranko warf die Weinviertler bei seinem Comeback ins Glück, traf fünf Sekunden vor Schluss zum 34:33-Endstand. Damit übernimmt man nicht nur die Tabellenführung im Abstiegs-Play-off, sondern jubelte auch über den ersten HLA-Auswärtssieg seit über zwei Jahren.



Keine Verschnaufpause

„Das wurde höchste Zeit! Da verging dann auch die achtstündige Heimfahrt rasch“, grinste Boss Gerhard Gedinger. Viel Zeit für Feierlichkeiten gibt es nicht, bereits am Samstag (18) geht es nach Schwaz. Klar ist: „Wir reisen mit breiter Brust an. Auf dass sich die lange Fahrt wieder lohnt!“