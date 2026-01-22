Zu kleine Brüste für ESC? Sarah Engels wehrt sich!

Einmal beim Song Contest für Deutschland singen – ein Traum, den sich Sarah Engels in diesem Jahr endlich erfüllen möchte. Doch auf die Nachricht, dass sie beim deutschen Vorentscheid dabei sein wird, folgte Hass und Häme im Netz. Die Rechnung haben die Hater jedoch ohne die 33-Jährige gemacht. Denn jetzt schlägt die Sängerin zurück!