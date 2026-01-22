Zu kleine Brüste für ESC? Sarah Engels wehrt sich!

Einmal beim Song Contest für Deutschland singen – ein Traum, den sich Sarah Engels in diesem Jahr endlich erfüllen möchte. Doch auf die Nachricht, dass sie beim deutschen Vorentscheid dabei sein wird, folgte Hass und Häme im Netz. Die Rechnung haben die Hater jedoch ohne die 33-Jährige gemacht. Denn jetzt schlägt die Sängerin zurück!
Die Nachricht, dass Sarah Engels beim deutschen Vorentscheid für den Song Contest dabei sein wird, schlug im Netz hohe Wellen. Während viele Fans der Ex-„DSDS“-Kandidatin die Daumen drücken, gab es auch jede Menge fieser Kommentare.
Engels kontert Kurven-Kritik
Eine Hassnachricht erzürnte die 33-Jährige jedoch so sehr, dass sie diese jetzt sogar auf Instagram mit ihren Fans teilte. „Keine Brüste = Null Punkte für Deutschland“, ätzte laut Engels ein „Fan“ über ihre Kurven. Eine Nachricht, die die Sängerin nicht unkommentiert stehen lassen wollte.
Auf Instagram wehrte sich Sarah Engels jetzt gegen Kritik an ihren Kurven – mit deutlichen Worten und viel Körpereinsatz:
„Körper sind keine Produkte, keine Bewertungsskala und kein Punktesystem“, konterte sie in ihrem Instagram-Posting – und schimpfte weiter: „Brüste in jeder Form und Größe definieren weder Wert noch Talent und schon gar nicht Stärke!“ Nicht ihr Körper sei das Problem, sondern diejenigen, die solche Hassnachrichten verfassen, stellte Engels klar.
„Ich stehe zu meinen Brüsten!“
In dem Video zu dem Posting zeigt sich die Sängerin fast schon trotzig beim Tanzen in Jeans und einem körperbetontem Top zu ihrem Song „Fire“, mit dem sie das ESC-Publikum begeistern will.
Doch damit nicht genug: Auch in ihrer Instagram-Story teilte Engels eine Botschaft gegen Bodyshaming und Hass im Netz. „Wisst ihr was? Ich stehe zu meinen Brüsten und habe zwei wundervolle Kinder damit ernährt“, schrieb sie dort. Brüste dürften „ganz sicher nicht“ in einem Punktesystem bewertet werden, denn: „Frauen existieren nicht, um Schönheitsidealen zu entsprechen oder Erwartungen zu erfüllen.“
„Große Message, tolle Frau!“
Bei ihren Fans kommen die deutlichen Worte der Sängerin jedenfalls richtig gut an. „Woher nehmen sich vor allem die Männer das Recht, über uns oder unsere Körper zu urteilen?“, empörte sich ein weiblicher Fan in den Kommentaren und erhielt dafür zahlreiche Likes.
„Bähm! Du bist wundervoll!“, schrieb ein anderer Fan. Und noch einer erklärte: „Ich werde immer mehr Fan von dir. Große Message, tolle Frau!“
