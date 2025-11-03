Bundesheer-Hubschrauber musste sofort notlanden

Großer Schreck am Montagvormittag für drei Soldaten: Ein Hubschrauber des Österreichischen Bundesheeres musste gegen 9.15 Uhr im Raum Chorherrn bei Langenlebarn (Bezirk Tulln) notlanden. Unklar ist, wie es zu dem technischen Defekt kam ...
Die Maschine vom Typ OH-58 war auf dem Weg zur Kaserne in St. Michael, als plötzlich ein Triebwerk ausfiel. An Bord befanden sich drei Soldaten – zwei Piloten und ein Techniker. Sie kamen mit dem Schrecken davon, niemand wurde verletzt.
Notlandung wurde trainiert
Dank ihrer raschen Reaktion und ihrer Ausbildung konnten die Piloten den Helikopter mithilfe einer sogenannten Autorotation sicher zu Boden bringen.
Das Bundesheer bestätigte den Vorfall und betonte, dass solche Situationen regelmäßig im Simulator trainiert werden. Eine Flugunfallkommission ist bereits unterwegs und wird nun klären, wie es zu dem technischen Defekt kommen konnte– und was mit dem Hubschrauber weiter passiert.
