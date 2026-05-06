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Üble Drohungen

Schiri-Eklat: Harte Strafe für Ex-Barca-Star Pique

Fußball International
06.05.2026 18:48
Gerard Pique
Gerard Pique(Bild: AP/Manu Fernandez)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der frühere Fußballstar und heutige Klubbesitzer Gerard Pique ist in Spanien nach einem Eklat beim Spiel seines FC Andorra gegen Albacete hart bestraft worden. 

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Der 39-jährige Ex-Profi des FC Barcelona sei wegen „leichter Gewalt gegen die Schiedsrichter“ für sechs Spiele gesperrt worden, teilte das Disziplinarkomitee des spanischen Fußballverbands (RFEF) mit. Gegen Pique wurde außerdem eine zweimonatige Funktionssperre verhängt.

Gerard Pique
Gerard Pique(Bild: AP/Gian Ehrenzeller)

Offizielle attackiert und bedroht
Die Vorfälle ereigneten sich am vergangenen Freitag beim Zweitliga-Spiel im Pyrenäen-Fürstentum, das die Gäste aus Albacete mit 1:0 gewannen. Der Schiedsrichter hielt im Spielbericht fest, dass Pique sowohl zur Halbzeit als auch nach Abpfiff ihn und weitere Offizielle verbal attackiert und bedroht habe.

Demnach soll der Weltmeister von 2010 und Ex-Mann von Popstar Shakira unter anderem gesagt haben: „Geht lieber mit Eskorte raus, damit euch nichts passiert“ sowie „In einem anderen Land würde man euch fertigmachen, aber hier in Andorra sind wir ein zivilisiertes Land“.

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