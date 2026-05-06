Jüngste Schiedsrichterin Österreichs greift durch

Mit Tieren arbeiten, Lehrerin oder Ärztin. Die Top-drei-Berufsträume bei jungen Mädchen sind nach wie vor die alten „Gassenhauer“. Eins ist aber klar: Auch bei den Burschen belegt das Schiedsrichterwesen im Ranking der Wunschprofessionen keinen Spitzenplatz – bzw. gar keinen Platz. Umso erfrischender, wenn der Nachwuchs schon früh zum „Pfeiferl“ greift. Wie Sarah Höllrigl. Die 14-jährige Schülerin aus Niederösterreich ist die jüngste Offizielle des Landes.