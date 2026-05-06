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Mit erst 14 Jahren

Jüngste Schiedsrichterin Österreichs greift durch

Sport
06.05.2026 18:30
Erst 14 Jahre alt und schon vier Partien geleitet: Sarah hat am Platz alles im Griff.
Erst 14 Jahre alt und schon vier Partien geleitet: Sarah hat am Platz alles im Griff.(Bild: Alexander Matzka)
Porträt von Dorian Seistock
Von Dorian Seistock

Zu Hause haben noch die Eltern das Sagen, aber auf dem Platz tanzt alles nach ihrer Pfeife. Sarah Höllrigl, 14-jährige Schülerin aus Niederösterreich, ist die jüngste Schiedsrichterin des Landes. Ein früher Einstieg in ein teils ruppiges Geschäft – Angst vor Kritik hat die Gymnasiastin aber nicht.

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Mit Tieren arbeiten, Lehrerin oder Ärztin. Die Top-drei-Berufsträume bei jungen Mädchen sind nach wie vor die alten „Gassenhauer“. Eins ist aber klar: Auch bei den Burschen belegt das Schiedsrichterwesen im Ranking der Wunschprofessionen keinen Spitzenplatz – bzw. gar keinen Platz. Umso erfrischender, wenn der Nachwuchs schon früh zum „Pfeiferl“ greift. Wie Sarah Höllrigl. Die 14-jährige Schülerin aus Niederösterreich ist die jüngste Offizielle des Landes.

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