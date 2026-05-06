Chemie-Unfall in Wiener Firma: Frauen im Spital

In einer Firma in Wien-Ottakring kam es zu einem Austritt eines gefährlichen Stoffes. Eine Flüssigkeit, die im Betrieb für Produktionszwecke verwendet wird, trat plötzlich aus und sorgte am Mittwochnachmittag für Schock und einen Großeinsatz.
Drei Mitarbeiterinnen wurden dabei leicht verletzt. Eine der Frauen zeigte laut Angaben der Berufsrettung Symptome einer leichten Vergiftung und klagte über Schwindel und Übelkeit. Zwei weitere Kolleginnen erlitten eine Reizung, mussten jedoch ebenfalls medizinisch versorgt werden. Alle drei wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht.
Der Notruf ging gegen 15.30 Uhr ein. Daraufhin rückten Berufsrettung, Samariterbund und die Wiener Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen an. Die Einsatzkräfte kümmerten sich um die Sicherung des betroffenen Bereichs, lüfteten die Räumlichkeiten und banden die ausgetretene Flüssigkeit.
Das betroffene Unternehmen – laut ersten Informationen eine Pharmafirma in der Effingergasse – wurde während des Einsatzes großräumig abgesperrt. Für Anrainer bestand laut Feuerwehr keine Gefahr.
Noch unklar ist allerdings, um welche Substanz es sich genau handelte und wie es zu dem Austritt kommen konnte. Die Ermittlungen dazu laufen.
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