Chemie-Unfall in Wiener Firma: Frauen im Spital

Drei Mitarbeiterinnen wurden dabei leicht verletzt. Eine der Frauen zeigte laut Angaben der Berufsrettung Symptome einer leichten Vergiftung und klagte über Schwindel und Übelkeit. Zwei weitere Kolleginnen erlitten eine Reizung, mussten jedoch ebenfalls medizinisch versorgt werden. Alle drei wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht.