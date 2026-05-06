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Entsetzen nach Halbfinale: „UEFA muss eingreifen!“

Champions League
06.05.2026 18:41
Während Arsenal den Finaleinzug bejubelte, war der Frust bei Atletico groß.
Während Arsenal den Finaleinzug bejubelte, war der Frust bei Atletico groß.(Bild: EPA/NEIL HALL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kopfschütteln bei Wesley Sneijder! Die niederländische Fußball-Legende lästerte am Dienstag über das Champions-League-Halbfinale zwischen Arsenal und Atletico.

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Mit einem 1:0-Heimsieg gegen Atletico Madrid fixierte Arsenal den Einzug ins Champions-League-Finale. Damit sind die Londoner weiter im Rennen um ihre überhaupt erste CL-Trophäe sowie den ersten Gewinn der nationalen Meisterschaft seit 22 Jahren. Ein Fußball-Leckerbissen war das Spiel am Dienstag jedoch keines, Höhepunkte blieben weitgehend aus.

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„Nach 35 Minuten sagte ich: Die UEFA muss eingreifen“, meinte etwa Wesley Sneijder in der Halbzeitpause bei Ziggo Sport. „Sie müssen in London anrufen: Beide Mannschaften vom Platz, und morgen wird das Finale zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain ausgetragen.“

Wesley Sneijder
Wesley Sneijder(Bild: AFP)

Nur einer bekam Lob
Lob bekam lediglich Arsenal-Trainer Mikel Arteta. „Ich habe mir die Spieler noch einmal angesehen – und Arteta verdient schon jetzt eine Statue“, sagte Sneijder.

Mikel Arteta
Mikel Arteta(Bild: AP/John Walton)

„Er hat einfach keine Topspieler und schafft es mit dem aktuellen Kader, Atletico in die Defensive zu drängen. Das ist eine beachtliche Leistung.“ Und vielleicht führt Arteta die „Gunners“ jetzt auch noch zum historischen Titel in der „Königsklasse“.

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