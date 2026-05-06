Entsetzen nach Halbfinale: „UEFA muss eingreifen!“

Mit einem 1:0-Heimsieg gegen Atletico Madrid fixierte Arsenal den Einzug ins Champions-League-Finale. Damit sind die Londoner weiter im Rennen um ihre überhaupt erste CL-Trophäe sowie den ersten Gewinn der nationalen Meisterschaft seit 22 Jahren. Ein Fußball-Leckerbissen war das Spiel am Dienstag jedoch keines, Höhepunkte blieben weitgehend aus.