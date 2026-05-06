Weltcup-Comeback? Vonn befindet sich im US-Kader

Der US-amerikanische Ski-Verband hat den vorläufigen Kader für die Saison 2026/27 präsentiert. Mit dabei ist auch Lindsey Vonn, die zuletzt ein Weltcup-Comeback offengelassen hatte.
Bahnt sich also eine neuerliche Rückkehr der 41-jährigen Speed-Queen an? Fest steht seit Mittwochabend, dass Vonn einen Platz im Kader des US-Teams hat.
Die Ausnahmekönnerin war bei den Olympischen Winterspielen in Italien im Februar schwer gestürzt. Sie galt zu dem Zeitpunkt als Gold-Kandidatin.
Fünf Operationen nach Sturz
Bei ihrem verhängnisvollen Unfall in der Abfahrt von Cortina d‘Ampezzo hatte sie sich eine schwere Knie- und Unterschenkelverletzung zugezogen. Seitdem wurde die Olympiasiegerin von 2010 und einstige Speed-Dominatorin bereits fünfmal operiert.
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