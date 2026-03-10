Wie die ÖVP ihre Koalitionspartner foult

Die ÖVP tobt

Der Vorschlag wurde daraufhin dem Bundeskanzler sowie den Regierungsmitgliedern übermittelt. Kurz bevor, wie gesetzlich vorgeschrieben, das Einvernehmen mit dem Ministerrat und dem Hauptausschuss des Nationalrates hergestellt werden konnte, hat Helmut Berger jedoch überraschend aus persönlichen Gründen seine Kandidatur zurückgezogen. Daraufhin hat die Außenministerin den zweitgereihten Loacker vorgeschlagen. Die dritte Kandidatin war Helga Berger, die bisher den Job innehatte und die Wunschkandidatin der ÖVP ist. Die Volkspartei ist über ihre Absetzung erzürnt, sie hat jedoch nicht das Vorschlagsrecht.