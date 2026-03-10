Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

SPÖ und Neos sauer

Wie die ÖVP ihre Koalitionspartner foult

Innenpolitik
10.03.2026 20:00
In der Regierung geht es derzeit rund.
In der Regierung geht es derzeit rund.(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz, Mario Urbantschitsch, Eva Manhart)
Porträt von Petja Mladenova
Porträt von Nikolaus Frings
Von Petja Mladenova und Nikolaus Frings

Der betont harmonische Auftritt der Dreierkoalition anlässlich des einjährigen Jubiläums kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es im Gebälk der Regierung gewaltig knirscht. SPÖ und Neos fühlen sich von der ÖVP gefoult. Die jüngsten Anlassfälle sind eine Personalie und die Debatte über eine Spritpreisbremse.

0 Kommentare

Die ÖVP sei hochgradig nervös, meinen SPÖ und Neos. Sie führen das in erster Linie auf den Postenschacher-Prozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger zurück. Die jüngsten Attacken der Volkspartei gegen die Pinken wegen der Nominierung des früheren Neos-Abgeordneten Gerald Loacker für den EU-Rechnungshof verstehen die Neos als Retourkutsche für die Kritik der jungen Neos-Abgeordneten Sophie Wotschke an Wöginger.

Der Prozess gegen Klubobmann Wöginger setzt der ÖVP zu.
Der Prozess gegen Klubobmann Wöginger setzt der ÖVP zu.(Bild: APA/FOTOKERSCHI.AT)

Die Wucht der schwarzen Feindseligkeiten überrascht aber doch. So spricht der ÖVP-Delegationsleiter im Europaparlament Reinhold Lopatka gar von einem „Patronage-System der Neos für einen Parteigänger“. Der Nationalratsabgeordnete Jakob Grüner unterstellt Loacker indirekt, dass er ungeeignet sei: „Dass ein ehemaliger Parteifunktionär, der nie in der öffentlichen Verwaltung tätig war, eher geeignet sein soll, als eine über alle Parteien hinweg anerkannte Expertin mit langjähriger Erfahrung, hat zumindest einen Beigeschmack.“

Gerald Loacker ist der Kandidat der Neos.
Gerald Loacker ist der Kandidat der Neos.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Der Hintergrund dieser Personalie ist ein wenig kompliziert. Neos, SPÖ und ÖVP haben anders als frühere Regierungen keine geheimen Sideletter, sondern im Regierungsprogramm erstmals transparent festgehalten, wie die Personalauswahl und -besetzung im Zuständigkeitsbereich der Regierung erfolgen soll. Das Vorschlagsrecht für das Mitglied des Europäischen Rechnungshofes kommt Neos zu, konkret Außenministerin Beate Meinl-Reisinger.

Die Neos-Chefin hatte eine Auswahlkommission mit externer Begleitung einberufen. Diese hat ein Hearing mit den drei am besten qualifizierten Bewerbern durchgeführt und sich nach eingehender Beratung einstimmig für Helmut Berger ausgesprochen.

Die ÖVP tobt
Der Vorschlag wurde daraufhin dem Bundeskanzler sowie den Regierungsmitgliedern übermittelt. Kurz bevor, wie gesetzlich vorgeschrieben, das Einvernehmen mit dem Ministerrat und dem Hauptausschuss des Nationalrates hergestellt werden konnte, hat Helmut Berger jedoch überraschend aus persönlichen Gründen seine Kandidatur zurückgezogen. Daraufhin hat die Außenministerin den zweitgereihten Loacker vorgeschlagen. Die dritte Kandidatin war Helga Berger, die bisher den Job innehatte und die Wunschkandidatin der ÖVP ist. Die Volkspartei ist über ihre Absetzung erzürnt, sie hat jedoch nicht das Vorschlagsrecht. 

Lesen Sie auch:
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Chaos in der Koalition
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
09.03.2026
„Für dubiose Zwecke?“
Ukraine-Geldtransporte: FPÖ verlangt Aufklärung
10.03.2026

Auf die Füße getreten ist die ÖVP auch der SPÖ. Parteichef Andreas Babler hat nach dem Parteitag mehreren Medien Interviews gegeben und dabei einen Spritpreisdeckel gefordert. Kurz bevor die Geschichten publiziert werden sollte, ist die ÖVP mit einem Gegenvorschlag gekommen und hat so den Soloauftritt von Babler vereitelt.

Gleichzeitig hat man aber auch das Bild einer uneinigen Regierung entstehen lassen. Ein Vorgehen, das an die Zeiten der Großen Koalition erinnert, als sich SPÖ und ÖVP gegenseitig nie was gönnen wollten und sich ständig das Haxl stellten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
10.03.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

OeNB-Gouverneur Martin Kocher
Iran-Krieg
Nationalbank-Chef: „Keine Rezession in Sicht“
Tag 10 im Nahost-Krieg
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
309.156 mal gelesen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
291.318 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
267.596 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2979 mal kommentiert
Außenpolitik
Iran: Keine Angst vor Trumps „wertlosen Drohungen“
1508 mal kommentiert
Sicherheitskräfte in Teheran
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1359 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Mehr Innenpolitik
SPÖ und Neos sauer
Wie die ÖVP ihre Koalitionspartner foult
Tag 11 im Nahost-Krieg
Iran: Keine Angst vor Trumps „wertlosen Drohungen“
Krone Plus Logo
Kontroverse WM droht
Trumps WM: Doppelpass zwischen Fußball und Politik
Merz kritisiert USA:
„Gefährliche Eskalation, kein Plan für Kriegsende“
„Für dubiose Zwecke?“
Ukraine-Geldtransporte: FPÖ verlangt Aufklärung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf