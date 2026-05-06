Ausbau von Kinderbetreuung ist leeres Versprechen

Das Hauptproblem liegt aus ihrer Sicht in der fehlenden Umsetzung vor Ort: „Unsere parlamentarische Anfrage hat schwarz auf weiß gezeigt: Die Bundesländer rufen die bereits zur Verfügung gestellten Mittel für den Ausbau nicht ab. Solange es keinen verpflichtenden Ausbauplan gibt, bleibt Kinderbetreuung ein Glücksspiel - je nachdem, in welchem Bundesland oder Bezirk eine Mama lebt. Mehr Geld im Topf hilft niemandem, wenn es in den Ministerien liegen bleibt und nicht in den Kindergärten ankommt.“