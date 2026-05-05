Nach „Umwandlung“
Toyota als „Ferrari“ in Autohaus verkauft
In der süditalienischen Stadt Catanzaro hat die Polizei ein als Sportwagen getarntes Auto beschlagnahmt, das als Ferrari F355 GTS zum Verkauf angeboten wurde. Tatsächlich basierte das Fahrzeug aber auf einem Toyota-Modell.
Der Sportwagen war in einem Autohaus in Catanzaro sowie im Internet als Originalfahrzeug beworben worden. Nach Angaben der Finanzpolizei wurden an dem Schlitten zahlreiche Teile ausgetauscht, darunter Symbole, Lenkrad, Felgen sowie Karosserieelemente. Diese waren durch täuschend echt wirkende Nachbildungen des Ferrari-Modells ersetzt worden.
Ermittlungen wegen Produktfälschung
Die Untersuchungen führten Beamte der Finanzpolizei gemeinsam mit Spezialisten des Autoherstellers Ferrari durch. Das Fahrzeug wurde zunächst sichergestellt und anschließend zerlegt, die nachträglich angebrachten Teile wurden vernichtet. Der Besitzer wurde angezeigt und muss sich jetzt vor Gericht verantworten, wie die Behörden mitteilten.
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