Toyota als „Ferrari“ in Autohaus verkauft

Der Sportwagen war in einem Autohaus in Catanzaro sowie im Internet als Originalfahrzeug beworben worden. Nach Angaben der Finanzpolizei wurden an dem Schlitten zahlreiche Teile ausgetauscht, darunter Symbole, Lenkrad, Felgen sowie Karosserieelemente. Diese waren durch täuschend echt wirkende Nachbildungen des Ferrari-Modells ersetzt worden.