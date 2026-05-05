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WAC reicht ein Sieg

„Mir musst du schon einen Fuß abschneiden …“

Fußball National
05.05.2026 20:57
Zwei Oberösterreicher, die beim WAC offensichtlich keinen Schmerz kennen: Renner und Wimmer.
Zwei Oberösterreicher, die beim WAC offensichtlich keinen Schmerz kennen: Renner und Wimmer.(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Egal, wie am Samstag die Spiele ausgehen – der WAC hat den Ligaerhalt in der Schlussrunde komplett in eigener Hand: So sieht diese Konstellation aus! Die Akteure Rene Renner (der beim 4:1-Sieg in Altach eine Premiere feierte!) und Nico Wimmer beißen mit Rissen & Brüchen durch – das sagen sie zum Thema Europa. Saisonende für nächsten Stürmer. 

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Erst um 5 Uhr in der Früh trudelten die „Wölfe“ am Dienstag aus Vorarlberg ein. Und schon um 11 Uhr bat Coach Thomas Silberberger seine Jungs wieder zum Training. „Die Nacht war kurz – doch nach einem Sieg ist einem das alles egal“, grinst Routinier Rene Renner nach dem 4:1-Triumph in Altach.

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