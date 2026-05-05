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Erste Insolvenz 2022

Hausmeister schlittert zum zweiten Mal in Pleite

Tirol
05.05.2026 19:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer/Manuel Schwaiger/Krone KREATIV)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Die Serie an Konkursen in Tirol reißt einfach nicht ab! Neben einem Planungsbüro, das in die Insolvenz schlitterte, krallte sich der Pleitegeier am Dienstag auch einen Unternehmer aus Telfs (Bezirk Innsbruck-Land), der im Hausmeisterservice tätig ist.

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In einer Aussendung informierte der Kreditschutzverband von 1870 (KSV), dass über das Vermögen eines Herrn Gerhard B. in Telfs ein Konkursverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet worden sei. „Der Schuldner ist im Hausmeisterservice tätig. Über die Gründe dieser Insolvenz liegen derzeit noch keine geprüften Informationen vor.“

Von einem Gläubiger sei der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz eingebracht worden.

Zitat Icon

Zu erwähnen ist, dass über das Vermögen des Schuldners im Jahr 2022 ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde.

Der KSV in einer Aussendung

Erstes Insolvenzverfahren im Jahr 2022
Ob der Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortgeführt werden könne, lasse sich derzeit nicht sagen. „Es bleibt insbesondere abzuwarten, ob der Schuldner in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann“, so der KSV. 

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Offenbar ist es nicht das erste Mal, dass der Unternehmer in die Pleite schlittert. „Zu erwähnen ist, dass über das Vermögen des Schuldners im Jahr 2022 ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde und mit einem Zahlungsplan von 21 Prozent in sechs Jahren abgeschlossen wurde.“ Die letzte Rate wäre am 20. März 2029 fällig gewesen.

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