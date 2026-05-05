Hausmeister schlittert zum zweiten Mal in Pleite

Offenbar ist es nicht das erste Mal, dass der Unternehmer in die Pleite schlittert. „Zu erwähnen ist, dass über das Vermögen des Schuldners im Jahr 2022 ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde und mit einem Zahlungsplan von 21 Prozent in sechs Jahren abgeschlossen wurde.“ Die letzte Rate wäre am 20. März 2029 fällig gewesen.