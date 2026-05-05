Deutschland-Legionär auf Spuren von Kalt und Co.

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Eishockey
05.05.2026 21:57
Österreichs Team darf auf Lucas Thaler (re.) und Thimo Nickl setzen
Österreichs Team darf auf Lucas Thaler (re.) und Thimo Nickl setzen(Bild: Josef Kuess)
Porträt von Martin Quendler
Von Martin Quendler

Österreichs Eishockey-Team hat sein Quartier in der Klagenfurter Horten-Arena bezogen. Am Samstag (16.20 Uhr) wartet Slowenien als letzter Test für die WM in Zürich. Teamchef Roger Bader muss bis dahin seine Centerpositionen besetzen. Ein Spieler könnte ihm dabei die nötigen Antworten liefern.

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Eine heiße Aktie steht aktuell in Klagenfurt auf dem Eis! Lucas Thaler, der kommende Saison firmenintern von Salzburg zu DEL-Klub München wechselt, gastiert mit Österreichs Eishockey-Nationalteam am Samstag (16.20 Uhr) in der Horten-Arena.

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