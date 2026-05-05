Deutschland-Legionär auf Spuren von Kalt und Co.

Österreichs Eishockey-Team hat sein Quartier in der Klagenfurter Horten-Arena bezogen. Am Samstag (16.20 Uhr) wartet Slowenien als letzter Test für die WM in Zürich. Teamchef Roger Bader muss bis dahin seine Centerpositionen besetzen. Ein Spieler könnte ihm dabei die nötigen Antworten liefern.