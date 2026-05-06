Noch heuer mehr Eis für Kids und Profis in Kagran

Wichtiger ist aber die Kälteanlage für die Eisflächen, die in den letzten Jahren immer wieder für negative Schlagzeilen gesorgt hatte. „Wir sind hier so weit im Zeitplan, dass wir im kommenden Herbst alle drei Eisflächen in Kagran betreiben können“, bestätigt Michael Janata, Referatsleiter Infrastruktur bei der zuständigen MA51, dass die Erneuerung der Kältetechnik ihren – wenn auch gemächlichen – Gang geht. Auch die seit Jahren brachliegende Halle 2 wird demnach noch heuer wieder in Betrieb gehen.