Noch heuer mehr Eis für Kids und Profis in Kagran

Auch wenn die Eishockey-Profis der Vienna Capitals aktuell in der Sommerpause sind, geht es in der Steffl Arena „heiß“ her. Nach der Bekanntgabe des neuen Cheftrainers arbeitet man in Kagran am Kader und an der Infrastruktur, die wieder mehr Eis-Zeit für alle bringen soll.
Mehr Eis! Bei den aktuellen Temperaturen in Wien denkt man wohl eher an ein oder zwei Kugeln Eis im Stanitzel als an das Eis in der Steffl Arena. Doch gerade um diese Jahreszeit geht’s dort oft „heiß“ her. So hat man kürzlich etwa die 30 Jahre alten Brandschutztüren erneuert.
Wichtiger ist aber die Kälteanlage für die Eisflächen, die in den letzten Jahren immer wieder für negative Schlagzeilen gesorgt hatte. „Wir sind hier so weit im Zeitplan, dass wir im kommenden Herbst alle drei Eisflächen in Kagran betreiben können“, bestätigt Michael Janata, Referatsleiter Infrastruktur bei der zuständigen MA51, dass die Erneuerung der Kältetechnik ihren – wenn auch gemächlichen – Gang geht. Auch die seit Jahren brachliegende Halle 2 wird demnach noch heuer wieder in Betrieb gehen.
Aufnahmestopp im Nachwuchsbereich
Der Bedarf an Eiszeiten ist in jedem Fall da, die Nachfrage größer als das Angebot. So mussten die Vienna Capitals bereits vor einigen Monaten einen Aufnahmestopp im Nachwuchs verhängen. Zu groß ist der Andrang. Ein gutes Zeichen für den Sport.
Im Profi-Bereich der Caps sind die Weichen für die Zukunft mit der Bestellung von Mike Stewart zum neuen Headcoach ebenfalls gestellt. „Was die Kaderplanung angeht, haben wir schon während der Saison gut vorgearbeitet“, lässt sich der Sportliche Leiter Christian Dolezal beim Personal nur ungern in die Karten blicken.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.