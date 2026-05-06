Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In der Steffl Arena

Noch heuer mehr Eis für Kids und Profis in Kagran

Sport
06.05.2026 07:00
Die Steffl Arena ist das Zentrum des Eis-Sports in Wien.
Die Steffl Arena ist das Zentrum des Eis-Sports in Wien.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von Felix Cerny
Von Felix Cerny

Auch wenn die Eishockey-Profis der Vienna Capitals aktuell in der Sommerpause sind, geht es in der Steffl Arena „heiß“ her. Nach der Bekanntgabe des neuen Cheftrainers arbeitet man in Kagran am Kader und an der Infrastruktur, die wieder mehr Eis-Zeit für alle bringen soll.

0 Kommentare

Mehr Eis! Bei den aktuellen Temperaturen in Wien denkt man wohl eher an ein oder zwei Kugeln Eis im Stanitzel als an das Eis in der Steffl Arena. Doch gerade um diese Jahreszeit geht’s dort oft „heiß“ her. So hat man kürzlich etwa die 30 Jahre alten Brandschutztüren erneuert.

Bilder wie diese soll es in Zukunft in Kagran nicht mehr geben.
Bilder wie diese soll es in Zukunft in Kagran nicht mehr geben.(Bild: GEPA)

Wichtiger ist aber die Kälteanlage für die Eisflächen, die in den letzten Jahren immer wieder für negative Schlagzeilen gesorgt hatte. „Wir sind hier so weit im Zeitplan, dass wir im kommenden Herbst alle drei Eisflächen in Kagran betreiben können“, bestätigt Michael Janata, Referatsleiter Infrastruktur bei der zuständigen MA51, dass die Erneuerung der Kältetechnik ihren – wenn auch gemächlichen – Gang geht. Auch die seit Jahren brachliegende Halle 2 wird demnach noch heuer wieder in Betrieb gehen.

Aufnahmestopp im Nachwuchsbereich
Der Bedarf an Eiszeiten ist in jedem Fall da, die Nachfrage größer als das Angebot. So mussten die Vienna Capitals bereits vor einigen Monaten einen Aufnahmestopp im Nachwuchs verhängen. Zu groß ist der Andrang. Ein gutes Zeichen für den Sport.

Lesen Sie auch:
Mike Stewart wird Headcoach der Vienna Capitals.
Austro-Kanadier kommt
Das ist der neue Headcoach der Vienna Capitals
04.05.2026

Im Profi-Bereich der Caps sind die Weichen für die Zukunft mit der Bestellung von Mike Stewart zum neuen Headcoach ebenfalls gestellt. „Was die Kaderplanung angeht, haben wir schon während der Saison gut vorgearbeitet“, lässt sich der Sportliche Leiter Christian Dolezal beim Personal nur ungern in die Karten blicken.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
06.05.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
159.276 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche HiPP-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
123.097 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
119.347 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
2045 mal kommentiert
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
751 mal kommentiert
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Kolumnen
… dann werden sie Deutsch nie ausreichend lernen
682 mal kommentiert
Alle Kinder, die in Österreich aufwachsen, müssen die deutsche Sprache gut beherrschen. Doch ...
Mehr Sport
In der Steffl Arena
Noch heuer mehr Eis für Kids und Profis in Kagran
Krone Plus Logo
Ex-Rapidler Dursun
Wiener war mittendrin im Schweizer Meistermärchen
Daheim gegen Hard
Fivers mit „vielen Puzzleteilen“ um Halbfinale
Titeltraum geplatzt
Rapids Klasse blitzte nur viel zu selten auf
Krone Plus Logo
Viele Punkte offen
Bei Rapid ist der nächste Umbruch schon garantiert

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf