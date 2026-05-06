„Olise ist aktuell der beste Fußballer der Welt“

„So gut hat Bayern vielleicht noch nie investiert“

Luis Diaz war trotz der Ablöse von 70 Millionen Euro für ihn ein „Schnäppchen“: „So gut hat Bayern vielleicht noch nie Geld investiert. Er ist die ganze Saison schon eine Wucht. Sein Tor in Paris zum 4:5 mit Marquinhos, der quasi der personifizierte Eiffelturm ist, war sensationell. Der Speed, die Ballannahme, die Finte und der Abschluss, absolute Perfektion. Und das zum Ende des Spiels, wenn eigentlich schon die Kräfte nachlassen.“