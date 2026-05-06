„Olise ist aktuell der beste Fußballer der Welt“

„Wenn du bei Google offenes Visier eingibst, müssen die Trainer Kompany und Luis Enrique als Suchergebnis kommen“, lacht Sky-Experte Marko Stankovic vor dem Semifinal-Rückspiel zwischen Bayern München und Paris St-Germain. Nach dem 5:4 im Hinspiel erwartet der Ex-Profi auch Mittwoch Abend ein Spektakel: „Diese Offensivspieler auf beiden Seiten kannst du einfach nicht verteidigen. Ich liebe diese Angriffs-Philosophie.“
Über die Fantastischen Drei von Bayern München schwärmt Stankovic über alles. Er beginnt mit Michael Olise: „Er ist für mich der derzeit beste Spieler der Welt. In allem, was er macht, liegt ein einzigartiges Selbstverständnis. Seine Dribblings sind eine Augenweide. Auch Nuno Mendes, der als linker Verteidiger eine Macht ist, sah im Hinspiel gegen ihn ganz schlecht aus.“
Zu Harry Kane meint der „Sky“-Experte: „Er ist aktuell der kompletteste Fußballer. Kane verteidigt aktiv mit, holt sich Bälle von hinten, verteilt sie wie ein Sechser. Vorne in der Box ist er mit perfekter Schusstechnik eiskalt.“
„So gut hat Bayern vielleicht noch nie investiert“
Luis Diaz war trotz der Ablöse von 70 Millionen Euro für ihn ein „Schnäppchen“: „So gut hat Bayern vielleicht noch nie Geld investiert. Er ist die ganze Saison schon eine Wucht. Sein Tor in Paris zum 4:5 mit Marquinhos, der quasi der personifizierte Eiffelturm ist, war sensationell. Der Speed, die Ballannahme, die Finte und der Abschluss, absolute Perfektion. Und das zum Ende des Spiels, wenn eigentlich schon die Kräfte nachlassen.“
Unglaubliche Dynamik und grandiose Abschlüsse
Zum magischen Trio von Paris sagt Marko: „Ousmane Dembele ist mit beiden Füßen eine Sensation und dazu eine ständig sprintende Pressing-Maschine. Khvicha Kvaratskhelia kombiniert unglaubliche Dynamik mit grandiosen Abschlüssen. Bei ihm habe ich mir von einem georgischen Kollegen genau erklären lassen, wie man den Namen richtig ausspricht. Und Desire Doue ist technisch perfekt, hat immer Spaß mit dem Ball am Fuß und ebenfalls einen wahnsinnigen Zug zum Tor.“
„Da kannst du würfeln“
Welches dieser beiden Trios ist besser? „Da kannst du würfeln, die nehmen sich nicht viel. Ich habe keine echte Präferenz, schaue allen sechs Spielern irrsinnig gerne auf die Beine.“ Wer steigt auf? „Es wird ganz eng. Entscheidend wird vermutlich die Torhüter-Leistung. Da wird ein Sterntag nötig sein. Ich selbst habe etwas mehr Sympathie für die Bayern.“
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