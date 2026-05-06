Strittige Szene! Wurde Atletico Elfer gestohlen?

„Gabriel sollte sein Trikot dem Schiedsrichter heute schenken, weil auch an der Seitenlinie eine Situation war, da war kaum Kontakt, da schmeißt er sich hin. Er hat wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht, aber so als Fußballliebhaber ging er mir auch ein bisschen auf den Keks. Er fiel sehr leicht“, schüttelt auch TV-Experte Matthias Sammer bei „Amazon Prime“ den Kopf.