Strittige Szene! Wurde Atletico Elfer gestohlen?

Hätte es hier einen Elfmeter für Atletico Madrid geben müssen? Eine Szene im Champions-League-Halbfinale gegen Arsenal (0:1) sorgt im Nachgang für Aufregung. In der 55. Minute wird Antoine Griezmann im Strafraum der Londoner gefoult. Ein Elfmeterpfiff bleibt aber aus – aufgrund einer strittigen Entscheidung.
Beim Stand von 1:0 für Arsenal rennt Atletico zu Beginn der zweiten Halbzeit verzweifelt gegen den Rückstand an. In der 55. Minute kommt es schließlich zur großen Aufregerszene.
Über die rechte Seite kommt der Ball zu Griezmann, dessen Fernschuss von Arsenal-Keeper Raya zur Seite abgewehrt wird. Atletico-Kicker Marc Pubill und Gegenspieler Gabriel stürmen auf den Ball zu. Der Spanier hält den Fuß drauf und der Arsenal-Verteidiger fällt sofort zu Boden. Kurz darauf wird Griezmann von Riccardo Calafiori elfmeterwürdig gefoult.
„Sollte sein Trikot dem Schiedsrichter schenken“
Schiedsrichter Daniel Siebert entscheidet allerdings in der vorangegangenen Szene auf Stürmerfoul gegen Pubill, weshalb es keinen Elfer für die Madrilenen gibt. Allerdings ist die Entscheidung durchaus umstritten. Mehrere Fans und Experten finden, dass Gabriel in dieser Szene durchaus den Kontakt sucht und anschließend recht theatralisch fällt.
„Gabriel sollte sein Trikot dem Schiedsrichter heute schenken, weil auch an der Seitenlinie eine Situation war, da war kaum Kontakt, da schmeißt er sich hin. Er hat wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht, aber so als Fußballliebhaber ging er mir auch ein bisschen auf den Keks. Er fiel sehr leicht“, schüttelt auch TV-Experte Matthias Sammer bei „Amazon Prime“ den Kopf.
Am Ende bleibt die Entscheidung aber bestehen. Atletico gelingt es nicht, einen Treffer zu erzielen, weshalb Arsenal nach 20 Jahren erstmals wieder in einem Champions-League-Finale steht.
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