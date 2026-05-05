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Bregenzer Amateure trotz Erfolgen mit Abgängen

Fußball Unterhaus
05.05.2026 10:25
Nachdem die SW-Amateure bereits den Herbstmeistertitel feierten, winkt jetzt der Aufstieg.
Nachdem die SW-Amateure bereits den Herbstmeistertitel feierten, winkt jetzt der Aufstieg.(Bild: Verein)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Alles Eitel Wonne bei den Amateuren von SW Bregenz, möchte man meinen. Nach dem 1:0-Sieg im FAN.at-Spiel der Runde beim 1b-Team der Dornbirner Admira sehen die Bodenseestädter vor dem Aufstieg in die 1. Landesklasse. Nach zweimaligem Abstieg eine Wohltat für die SW-Fohlen.

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Trainer David Düzgün Schatz hat die Mannschaft im letzten Sommer übernommen. Dem Abgang von einigen Akteuren war es letztlich geschuldet, dass er seine erfolgreichen Spieler aus der U18-Mannschaft, deren Trainer er noch im Vorjahr war, zu den Amateuren mitnahm. „Ich habe die Spieler teilweise schon seit der U10 gekannt. Sie haben Charakter und sind erfolgshungrig. Dass es letztlich so gut aufgegangen ist, war nicht zu erwarten“, sagt Schatz.

„Sie haben sich das verdient“
Der selbst als Trainer im Sommer aufhören wird: „Ich bin seit 1989 Spieler und Trainer bei SW Bregenz, ich brauche jetzt unbedingt eine Pause“, sagt der 49-Jährige. Schatz ist stolz darauf, seine Jungs soweit gebracht zu haben. „Viele Spieler wechseln nach Saisonende in höhere Ligen, da können sie sich profilieren und ein paar Euro verdienen. Sie haben sich das verdient“, sagt er.

Vieles selbst organisiert
Wie es nach dem Aufstieg in die 1. Landesklasse weitergeht, weiß er selbst nicht. Es ist auch nicht mehr sein Thema. Viel Unterstützung vom Klub gab es in den letzten Jahren nicht: „Sie haben uns gut zugeredet, vieles mussten wir uns dann aber selbst organisieren...“

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