Bregenzer Amateure trotz Erfolgen mit Abgängen

Trainer David Düzgün Schatz hat die Mannschaft im letzten Sommer übernommen. Dem Abgang von einigen Akteuren war es letztlich geschuldet, dass er seine erfolgreichen Spieler aus der U18-Mannschaft, deren Trainer er noch im Vorjahr war, zu den Amateuren mitnahm. „Ich habe die Spieler teilweise schon seit der U10 gekannt. Sie haben Charakter und sind erfolgshungrig. Dass es letztlich so gut aufgegangen ist, war nicht zu erwarten“, sagt Schatz.