Pfeifenberger und Eugendorf gehen getrennte Wege

Davor liegt der Fokus des Trainerteams sowie der Mannschaft noch auf dem großen Saisonziel: dem Landescuptitel. Am kommenden Mittwoch duellieren sich die Flachgauer mit Westligist Wals-Grünau. „Das wäre natürlich eine tolle Sache und ein krönender Abschluss“, hofft Pecaranin.

In der Liga hat Pfeifenberger bisher eine durchwachsene Saison hinter sich. Zehn Siegen stehen ebenso viele Niederlagen und drei Remis gegenüber.