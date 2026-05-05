Im spannendsten Titelkampf nur Zuseher

Der USV Tadten kam in der zweiten Liga Nord nach der vorjährigen Vize-Meisterschaft überhaupt nicht in Fahrt. Der verkorkste Saisonstart kostete den Verein sämtliche Aufstiegschancen.
„Der Start hat uns im Prinzip die ganze Saison vermasselt“, knirscht Dietmar Goldenits, Obmann des USV Tadten. Aus den ersten sechs Runden konnte man keinen einzigen Zähler mitnehmen, nahm sich damit selbst aus dem spannendsten Titelfight des gesamten Bundeslandes
„Mit Leidenschaft für Tadten“
In der zweiten Liga Nord trennen die ersten sechs Teams nämlich nur zwei Punkte. Tadten ist aktuell Neunter, mit sechs Körnern Rückstand zum Zusehen verdammt. Weit entfernt ist man von der letztjährigen Vize-Meisterschaft, als man nur wegen der schlechteren Tordifferenz am Aufstieg scheiterte. Ist aber kein Grund zum Trübsal blasen, der Fünftligist ist sich der eigenen Rolle bewusst: „Wir sind ein Dorfverein, wollen uns nicht übernehmen. Aber wir hauen uns gemeinsam rein, ganz nach unserem Leitspruch ’Mit Leidenschaft für Tadten’!“
Wahre Vereins-Urgesteine
Zwei, die jenes Motto vorleben wie kaum ein Anderer, sind die Platzwarte Josef (wird heute 80) und Andreas Ebner. Sie teilen sich, obwohl nicht verwandt, neben dem Nachnamen auch ihre Liebe für den Klub. „Die beiden haben Tadten aufgebaut, sind für uns unersätzlich“, schwärmt Goldenits von den Urgesteinen. Sie durften am vergangenen Wochenende über einen 3:1-Derbyerfolg gegen Illmitz jubeln.
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