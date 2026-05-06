Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Krems-Legionär

„Dachte, ich lande hier im letzten Loch“

Handball
06.05.2026 06:00
Zuletzt jubelte Bergemann mit Krems über den Cup-Titel.
Zuletzt jubelte Bergemann mit Krems über den Cup-Titel.(Bild: GEPA)
Porträt von Kilian Wazik
Von Kilian Wazik

Krems-Legionär bastelt an einem würdigen Abschied aus der Wachau, er wechselt im Sommer nach Deutschland. Sein Trainer Ibish Thaqi hält große Stücke auf den Rechtaußen, hat auch schon einen Ersatz parat...

0 Kommentare

Dem österreichischen Handball hat er mit jeweils einem Meistertitel und Cupsieg schon längst seinen Stempel aufgedrückt. Am Mittwoch (19.30) kämpft Krems-Legionär Thies Bergemann zuhause gegen Ferlach im zweiten Viertelfinalspiel aber gleich gegen ein doppeltes Aus...

Denn mit einer Niederlage wäre nicht nur die Mission „Titelverteidigung“ gescheitert, sondern auch die Zeit des Deutschen in der Wachau vorbei. Im Sommer kehrt er nämlich in seine Heimat zurück, wechselt zum Zweitligisten Lübbecke. Dabei fühlt er sich in Krems pudelwohl: „Ich dachte zuerst ich lande hier im letzten Loch, aber es ist richtig schön“, schwärmt der 30-Jährige von seiner neuen, bald alten Heimat.

Krems-Legionär Bergemann und Freundin Lotta Heider mit dem Meisterpokal.
Krems-Legionär Bergemann und Freundin Lotta Heider mit dem Meisterpokal.(Bild: UHK Krems)

Die Liebe ruft 
Was ihn neben der sportlichen Perspektive dennoch wieder nach Deutschland zieht? Natürlich die Liebe! Denn Freundin Lotta Heider ist ebenfalls Handballerin, kämpft mit Bundesligist Thüringer aktuell um den Meistertitel. „Ich habe sie in diesem Jahr erst dreimal gesehen. Das wird einfacher, ab Sommer spiele ich nur noch cirka drei Stunden Autofahrt entfernt“, erzählt Bergemann.

Bergemann und Coach Thaqi verstehen sich blendend.
Bergemann und Coach Thaqi verstehen sich blendend.(Bild: GEPA)

„Waren richtig schlecht“
Im Hier und jetzt geht’s für ihn aber um seinen zweiten Meistertitel in Österreich, Krems steht nach der bitteren Niederlage im Siebenmeterwerfen in Ferlach bereits unter Zugzwang. „Wir waren da richtig schlecht, hätten die Partie dreimal entscheiden müssen“, knirscht der Rechtsaußen. 

Würdiger Ersatz
In seine großen Fußstapfen von 317 Treffern in 51 HLA-Spielen tritt übrigens Maxim Schalles, er kommt aus der zweiten deutschen Liga von Großwallstadt. „Thies ist aktuell der beste Legionär in unserer Liga, aber Maxim wird ein würdiger Ersatz sein“, weiß Krems-Coach Ibish Thaqi.
Indes kann Grunddurchgangssieger Vöslau mit einem Auswärtssieg am Mittwoch (18) gegen Bärnbach/Köflach den ersten Halbfinaleinzug der Vereinsgeschichte fixieren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Handball
06.05.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
159.276 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche HiPP-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
123.097 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
119.347 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
2045 mal kommentiert
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
751 mal kommentiert
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Kolumnen
… dann werden sie Deutsch nie ausreichend lernen
682 mal kommentiert
Alle Kinder, die in Österreich aufwachsen, müssen die deutsche Sprache gut beherrschen. Doch ...
Mehr Handball
Krems vs. Ferlach LIVE
Krems will nach Kärntner-Krimi ein drittes Spiel
Krone Plus Logo
HLA-Semifnale ruft
Brucker „Leitfuchs“ ist auf seiner letzten Jagd
Krems-Legionär
„Dachte, ich lande hier im letzten Loch“
Handball Viertelfinale
Hard-Coach ist bei Pleite endgültig Geschichte
Daheim gegen Hard
Fivers mit „vielen Puzzleteilen“ um Halbfinale
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf