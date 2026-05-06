„Dachte, ich lande hier im letzten Loch“

„Waren richtig schlecht“

Im Hier und jetzt geht’s für ihn aber um seinen zweiten Meistertitel in Österreich, Krems steht nach der bitteren Niederlage im Siebenmeterwerfen in Ferlach bereits unter Zugzwang. „Wir waren da richtig schlecht, hätten die Partie dreimal entscheiden müssen“, knirscht der Rechtsaußen.



Würdiger Ersatz

In seine großen Fußstapfen von 317 Treffern in 51 HLA-Spielen tritt übrigens Maxim Schalles, er kommt aus der zweiten deutschen Liga von Großwallstadt. „Thies ist aktuell der beste Legionär in unserer Liga, aber Maxim wird ein würdiger Ersatz sein“, weiß Krems-Coach Ibish Thaqi.

Indes kann Grunddurchgangssieger Vöslau mit einem Auswärtssieg am Mittwoch (18) gegen Bärnbach/Köflach den ersten Halbfinaleinzug der Vereinsgeschichte fixieren.