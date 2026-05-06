Das Kultinarium im Herzen Wiens lädt Sie ein

Mitmachen und gewinnen

Wer das Kul(t)inarium besonders entspannt erleben möchte, kann sich auf ein exklusives Paket freuen, das Genuss, Übernachtung und VIP‑Zugang verbindet. Die „Krone“ verlost 3x2 exklusive Übernachtungs-Pakete bestehend aus je einer Nächtigung im DZ mit Frühstück von 20. auf 21. Mai im Hotel Anatol sowie 2 Kulti-VIP-Pässe für je 5 Getränke und 2 Speisen beim Kultinarium. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 12. Mai, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.