Das Kultinarium im Herzen Wiens lädt Sie ein

Von 19. bis 22. Mai 2026 bringt das Burgenland Kul(t)inarium erneut Genuss, Musik und Geselligkeit auf den Wiener Platz Am Hof. Regionale Spezialitäten, burgenländische Weine und ein vielfältiges Kulturprogramm machen das Fest zu einem Fixpunkt im Frühsommer und mit etwas Glück gibt es exklusive Erlebnisse zu gewinnen!
Das Kul(t)inarium steht für gelebte Gastfreundschaft und bringt die kulinarische und kulturelle Vielfalt des Burgenlands direkt nach Wien. An rund 30 Ständen präsentieren Winzer, Produzenten und Gastgeber ihre Spezialitäten – von Qualitätsweinen über Uhudler und Golser Bier bis hin zu traditionellen Speisen wie Strudel, Krautfleckerl oder Grammelpogatscherl.
Musik, Stimmung und gemeinsames Erleben
Begleitet wird das Genussangebot von einem abwechslungsreichen Musikprogramm, das sich über den gesamten Platz verteilt. Vom Vormittag bis zur Sperrstunde sorgen unterschiedliche Formationen für Stimmung und Bewegung. Moderiert wird das Geschehen von den bekannten Kulti‑Stimmen, die das Publikum durch die vier Tage begleiten und das Gesellige des Festes in den Mittelpunkt stellen.
Genuss mit sozialem Gedanken
Auch der karitative Aspekt hat beim Kul(t)inarium einen festen Platz. Mit Charity‑Aktionen werden unter anderem die Krebshilfe Wien und Burgenland sowie die Feuerwehr unterstützt. Feiern, genießen und gleichzeitig Gutes tun – dieser Gedanke prägt das Fest seit Jahren und ist Teil seiner Identität.
Mitmachen und gewinnen
Wer das Kul(t)inarium besonders entspannt erleben möchte, kann sich auf ein exklusives Paket freuen, das Genuss, Übernachtung und VIP‑Zugang verbindet. Die „Krone“ verlost 3x2 exklusive Übernachtungs-Pakete bestehend aus je einer Nächtigung im DZ mit Frühstück von 20. auf 21. Mai im Hotel Anatol sowie 2 Kulti-VIP-Pässe für je 5 Getränke und 2 Speisen beim Kultinarium. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 12. Mai, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.