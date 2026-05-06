Brunch auf echt steirische Art

Wer in der Weststeiermark bruncht, hat keinen Zeitplan – sondern Zeit. Am Weingut Langmann in St. Stefan ob Stainz startet am 20. März die Buschenschanksaison mit einem einzigartigen Brunch-Konzept. Bei der neuen Event-Reihe „ Bubbles & Brunch“ wird der Sonntag zur kleinen Kunstform und mit der „Krone“ können Sie dabei sein!
Am Weingut Langmann steht Tradition nicht still, sondern wird weitergedacht. Das zeigt auch die jüngste Auszeichnung für das Weingut Langmann: Im Falstaff Heurigen- & Buschenschankguide 2025 wurde der Betrieb als Sieger in der Kategorie „Kreatives Konzept“ prämiert. Doch statt sich auf den Lorbeeren auszuruhen, entwickeln Jung-Winzerin Verena Langmann (24) und Chef Florian Dreshaj (28) den Buschenschank konsequent weiter.
Ihr neuestes Projekt heißt Bubbles & Brunch: Ein Glas Schaumwein in der Hand, kreative Köstichkeiten regional und saisonal am Teller, garniert mit einem Panorama über Hügel und Weingärten, dazwischen ein paar Schritte an der frischen Luft. So sieht die steirische Interpretation von Italiens „Dolce far niente“ aus: nicht nichts tun, sondern sich Zeit nehmen für das, was wirklich zählt.
Renaissance in Rosa: Schilcher, die in der Weststeiermark aus der autochthonen Traube Blauer Wildbacher vinifiziert werden, und gemeinhin als ungestüm gelten, erleben gerade eine spannende Entwicklung. Der erfahrene Winzer Stefan Langmann ist ein Spezialist darin, die charmante Seite der Rebsorte hervorzuholen. Besonders die Schilcher von seinen Einzellagen beeindrucken mit eigenständiger Herkunftsstilistik.
Die Leichtigkeit des Seins
Genuss entsteht hier in mehreren Akten. Nach einem Glas Sekt zum Start geht es in die erste Brunchrunde. Die Schaumweinkarte des Hauses ist hier fixer Bestandteil des Konzepts und begleitet das ganze Erlebnis. Die Sekte des Weinguts Langmann harmonieren ideal mit der regional verwurzelten Küche, die hier bewusst leicht und zeitgemäß interpretiert wird. Das Angebot an vegetarischen und veganen Speisen wächst stetig.
Ein Raum für tiefere Einblicke
Ein Besuch bei Bubbles & Brunch lässt sich auch perfekt mit einem Besuch in der hauseigenen Vinothek verbinden, empfiehlt Langmann: „Mit der Vinothek haben wir einen Ort geschaffen, an dem Wein erlebbar wird. Sie lädt zum Gespräch ein und gibt uns die Möglichkeit, unsere Geschichte und unsere Leidenschaft für Wein noch intensiver zu teilen“, so Verena Langmann. Die Termine für Bubbles & Brunch sind der 10. Mai, 7. Juni, 5. Juli, 9. August und 6. September.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost ein „Bubbles & Brunch“ Erlebnis für 2 Personen am 5. Juli inklusive Übernachtung von 4. – 5. Juli. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 18. Mai, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Steirer-Letters“ gute Nachrichten! Alle teilnehemnden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
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