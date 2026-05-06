Brunch auf echt steirische Art

Ein Raum für tiefere Einblicke

Ein Besuch bei Bubbles & Brunch lässt sich auch perfekt mit einem Besuch in der hauseigenen Vinothek verbinden, empfiehlt Langmann: „Mit der Vinothek haben wir einen Ort geschaffen, an dem Wein erlebbar wird. Sie lädt zum Gespräch ein und gibt uns die Möglichkeit, unsere Geschichte und unsere Leidenschaft für Wein noch intensiver zu teilen“, so Verena Langmann. Die Termine für Bubbles & Brunch sind der 10. Mai, 7. Juni, 5. Juli, 9. August und 6. September.