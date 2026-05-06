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Unfall im Ruhrgebiet

Pick-up durchbricht Wand und landet in der Küche

Ausland
06.05.2026 07:59
Die Feuerwehr Ennepetal half bei der Bergung des Wagens. (Symbolbild)
Die Feuerwehr Ennepetal half bei der Bergung des Wagens. (Symbolbild)(Bild: MAK - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein tonnenschwerer Pick-up ist am Dienstag rückwärts in ein Mehrfamilienhaus im deutschen Ruhrgebiet gekracht. Der Wagen durchbrach die Fassade und landete in der Küche.

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Die Erdgeschosswohnung in der Stadt Ennepetal stand zum Zeitpunkt des Unfalls leer, teilte die örtliche Feuerwehr mit. Daher kam niemand zu Schaden, auch der Lenker des Pick-ups wurde nicht verletzt.

Ursache wird ermittelt
Der Unfall geschah den Angaben zufolge bei Reparaturarbeiten an dem etwa dreieinhalb Tonnen schweren Fahrzeug. Nähere Details konnte die Polizei zunächst nicht nennen, sie ermittelt noch zur genauen Ursache.

In diesem X-Post sehen Sie ein Foto des Unfallwagens:

Rampe gebaut
Nachdem Baustatiker das Gebäude überprüft hatten, bauten Feuerwehr und Technisches Hilfswerk eine Holzrampe, um den Pick-up zu bergen. Teile des Hauses wurden abgestützt, die Fassade wurde notdürftig abgedichtet.

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