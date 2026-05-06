Frust nach Pleite: Spanier gehen auf Schiri los

„In hundert Jahren kein Freistoß“

„Das ist eine Schwalbe von einem Verteidiger. Das ist in hundert Jahren kein Freistoß für Arsenal. Das war ein Elfmeter, fertig aus. Das ist ein Fehler vom Schiedsrichter“, zeigte auch Ex-Kicker Jan Age Fjörtoft bei Sky kein Verständnis für die Entscheidung des Unparteiischen.