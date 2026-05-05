Mann (34) auf Fußballplatz in Wien niedergestochen

Der 26-Jährige hatte noch versucht, seine Spuren zu verwischen – Kleidung gewechselt, Bart abrasiert. Doch die Polizei ließ sich nicht täuschen: Anhand von Fotos wurde er eindeutig identifiziert. Bei der Einvernahme zeigte sich der Mann geständig. Das Opfer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht.