Mann (34) auf Fußballplatz in Wien niedergestochen

Brutale Szenen spielten sich am Montagabend auf einem Fußballplatz in Wien-Favoriten ab. Ein Mann soll völlig ausgerastet sein, plötzlich ein Messer gezückt und auf sein Gegenüber eingestochen haben! Ein mutiger Zeuge griff ein – und wurde selbst verletzt …
Laut Angaben der Polizei soll mitten in der Auseinandersetzung einer der Kontrahenten ein Messer gezückt und mehrfach auf sein Gegenüber eingestochen haben. Ein mutiger Zeuge griff ein, um Schlimmeres zu verhindern – doch auch er wurde dabei verletzt!
Angreifer von Zeugen verfolgt
Der Angreifer ergriff daraufhin die Flucht. Doch der couragierte Zeuge ließ nicht locker und nahm die Verfolgung auf.
Als die Polizei eintraf, saß ein 34-jähriger Mann blutüberströmt am Platz. Er hatte Schnittverletzungen am Oberkörper sowie an Armen erlitten. Die Beamten leisteten sofort Erste Hilfe, bis die Rettung eintraf.
Währenddessen lief eine Großfahndung nach dem flüchtigen Täter. Der entscheidende Hinweis kam vom Zeugen: Er hatte den Mann nicht aus den Augen verloren.
Versucht, Spuren zu verwischen
Schließlich klickten die Handschellen in der Wohnung der Eltern des Verdächtigen nahe dem Keplerplatz.
Der 26-Jährige hatte noch versucht, seine Spuren zu verwischen – Kleidung gewechselt, Bart abrasiert. Doch die Polizei ließ sich nicht täuschen: Anhand von Fotos wurde er eindeutig identifiziert. Bei der Einvernahme zeigte sich der Mann geständig. Das Opfer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht.
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