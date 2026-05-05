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Handball Viertelfinale

Hard-Coach ist bei Pleite endgültig Geschichte

Handball
05.05.2026 12:55
Für Hannes Jon Jonsson könnte es heute der letzte Auftritt als Trainer der Harder sein.
Für Hannes Jon Jonsson könnte es heute der letzte Auftritt als Trainer der Harder sein.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

„Ich glaube an diese Mannschaft“, sagt Hard-Headcoach Hannes Jon Jonsson vor der heutigen zweiten Partie (20.20 Uhr/live auf SPORT Krone) im Viertelfinal-Playoff der HLA Meisterliga bei den Fivers Margareten. Eine Partie, die bereits seine letzte als Trainer der Roten Teufel vom Bodensee sein könnte.

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Das wäre dann der Fall, wenn der Vizemeister der Vorsaison nach der bitteren 32:33-Heimniederlage am Freitag erneut gegen die Wiener verliert. Denn wird der 46-jährige Isländer die Vorarlberger nach fünf Saisonen verlassen – mit nur einem Titel im Gepäck. Den holte sein Team in der Spielzeit 2022, als man sich im Finale gegen die Bruck/Trofaiach mit 33:27 durchsetzen konnte. In der Liga wurden unter Jonsson drei Vizemeistertitel (2022, 2024 und 2025) geholt. 2023 war man im Viertelfinale in der Best-of-3-Serie mit 0:2 an Linz gescheitert. Ein Schicksal, das den Harder heute auch in der Hollgasse droht.

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Mit frischen Beinen zum Erfolg
„Jedes Spiel gegen die Fivers war ein enges Spiel und so erwarte ich das auch am Dienstag“, ist sich Kapitän Ante Tokic der Schwierigkeit der Aufgabe bewusst. „Wir können und müssen einige Sachen verbessern.“ Jonsson hat die „sehr bittere Niederlage“ intensiv analysiert und bereits angekündigt, ein paar Kleinigkeiten umzustellen. Jetzt gelte es, die Beine frisch und den Kopf freizubekommen, dann nach Wien zu fahren und zu gewinnen. Und Tokic verspricht: „Wir werden alles reinhauen, damit wir das dritte Spiel in unsere Halle bringen.“

Weiße Weste verteidigen
In der eigenen Halle möchte Rekordmeister Bregenz heute gegen Hollabrunn (19 Uhr/live auf SPORT Krone) in der Abstiegsrunde einen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Nachdem man die erste Partie auswärts bei Schwaz mit 36:39 verloren hatte, ist ein Sieg gegen die Niederösterreicher beinahe schon Pflicht. „Nach der Niederlage in Tirol wollen wir mit einem Sieg in die Woche starten“, sagt Louis Mönch. „Hollabrunn kommt mit viel Schwung, nachdem sie ihr erstes Spiel in Graz gewonnen haben. Wir werden alles reinwerfen, um zu gewinnen.“ Die Bilanz spricht jedenfalls klar für die Hausherren: In den vier bisherigen Liga-Duellen gab es vier Siege.

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