Hard-Coach ist bei Pleite endgültig Geschichte

Weiße Weste verteidigen

In der eigenen Halle möchte Rekordmeister Bregenz heute gegen Hollabrunn (19 Uhr/live auf SPORT Krone) in der Abstiegsrunde einen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Nachdem man die erste Partie auswärts bei Schwaz mit 36:39 verloren hatte, ist ein Sieg gegen die Niederösterreicher beinahe schon Pflicht. „Nach der Niederlage in Tirol wollen wir mit einem Sieg in die Woche starten“, sagt Louis Mönch. „Hollabrunn kommt mit viel Schwung, nachdem sie ihr erstes Spiel in Graz gewonnen haben. Wir werden alles reinwerfen, um zu gewinnen.“ Die Bilanz spricht jedenfalls klar für die Hausherren: In den vier bisherigen Liga-Duellen gab es vier Siege.