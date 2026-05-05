Magyar wird in Italien der rote Teppich ausgerollt

Der Politiker wird in dem Film über mehr als ein Jahr hinweg begleitet. Es werden sowohl seine öffentliche Rolle als auch sehr private Momente gezeigt. Im Zentrum steht die Entstehung einer neuen politischen und gesellschaftlichen Bewegung, die sich rund um seine Person formiert. Die Kamera ist bei Wahlkampfreisen, Hintergrundgesprächen und sogar in seinem Zuhause dabei, wodurch ein ungewöhnlich intimer Einblick in seinen Alltag und seine Motivation entsteht.